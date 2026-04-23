ETV Bharat / state

गहलोत-पायलट की नजदीकी पर भाजपा का तंज, राठौड़ बोले- अंतर्द्वंद्व अब भी कायम

दोनों नेताओं के बीच अंतर्द्वंद्व खत्म नहीं हुआ : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस तस्वीर को लेकर कहा कि 'जब किसी को यह साबित करना पड़े कि हमारे बीच कोई टकराव नहीं है, तो वही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि मतभेद मौजूद है. उन्होंने आगे कहा कि फोटो खिंचवाना ही इस बात का संकेत है कि दोनों नेताओं के बीच अंतर्द्वंद्व खत्म नहीं हुआ है.

राठौड़ ने कहा कि दोनों में अंतर्द्वंद्व है. पूर्व सीएम ने जिसे नाकारा-निकम्मा कहा, वह इस बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकता. इसके साथ ही राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के एससी-एसटी-ओबीसी वाले बयान का समर्थन किया.

जयपुर: दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के हाथ मिलाते फोटो पर अब सियासत तेज हो गई है. दोनों की इस हाथ मिलानेवाली तस्वीर पर बीजेपी ने तंज कसना करना शुरू कर दिया है. गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश मदन राठौड़ ने कहा कि फोटो खिंचवाना ही अपने आप में मतभेद को उजागर करता है.

राठौड़ ने विशेष रूप से सचिन पायलट को लेकर पूर्व में दिए गए अशोक गहलोत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे कभी नकारा और निकम्मा कहा गया हो, वह व्यक्ति उस बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकता. दोनों के बीच में जिस तरह से पांच साल तक कुर्सी के लिए खींचतान चली वो एक फोटो खिंचवाने से खत्म नहीं होगी.

पढ़ें : दिल्ली में गर्मजोशी से मिले गहलोत-पायलट, पूर्व सीएम बोले, 'फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है'

एससी-एसटी और ओबीसी को सिर्फ वोट समझा : इसके अलावा, राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को लेकर अपनी बात रखी थी. राठौड़ ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस नेता अब कह रहे हैं कि वे पहली बार इन वर्गों के बारे में बोल रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अब तक उन्होंने इन वर्गों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा और उनके मुद्दों पर गंभीरता से कभी बात नहीं की.

मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहली बार एससी-एसटी और ओबीसी की बात की, तो क्या इससे पहले कांग्रेस के लिए एससी-एसटी और ओबीसी केवल वोट बैंक था ? गहलोत का ये बयान बताता है कि कांग्रेस सिर्फ जातीय वोटों की राजनीति करती है.

रिफाइनरी में आग दुर्भाग्यपूर्ण, जांच चल रही है : रिफाइनरी में लगी आग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई. राठौड़ ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा. साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाया जा सके.