ETV Bharat / state

ईवीएम पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र, राज्योत्सव में कांग्रेसी रहेंगे नदारद, फैलाएंगे अराजकता-बीजेपी

बिलासपुर में बीजेपी की पदयात्रा ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान दोनों राजनेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. डिप्टी सीएम अरुण साव ने EVM, वोट चोरी के आरोप, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और पटवारियों की हड़ताल पर बयान दिया.

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक का संबोधन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने नेहरू चौक पर सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार के बाद EVM पर सवाल उठाने लगती है. कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और राजनीतिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है.