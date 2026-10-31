ईवीएम पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र, राज्योत्सव में कांग्रेसी रहेंगे नदारद, फैलाएंगे अराजकता-बीजेपी
बीजेपी नेताओं ने बिलासपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा. संजय यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 10:11 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान दोनों राजनेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. डिप्टी सीएम अरुण साव ने EVM, वोट चोरी के आरोप, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और पटवारियों की हड़ताल पर बयान दिया.
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक का संबोधन
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने नेहरू चौक पर सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार के बाद EVM पर सवाल उठाने लगती है. कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और राजनीतिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है.
जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारती है, तो EVM और वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े करती है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां EVM पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता. कांग्रेस देश में अराजकता फैलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है- डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
राज्योत्सव पर नदारद रहेंगे कांग्रेस नेता
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाएगा और खुशियां मनाएगा, लेकिन कांग्रेसी छत्तीसगढ़ से गायब रहेंगे. यह छत्तीसगढ़ के प्रति कांग्रेस की निष्ठा, श्रद्धा और आस्था को दर्शाता है. कांग्रेसी दिल्ली जाकर देश के खिलाफ अराजकता फैलाने का काम करेगी.
पटवारियों की हड़ताल पर बोले अरुण साव
इसी दौरान पटवारियों की हड़ताल को लेकर भी अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस समय सरकार की प्राथमिकता किसान हैं. फसल पककर तैयार है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में पटवारियों को हड़ताल समाप्त कर किसान भाइयों की मदद करनी चाहिए.