ETV Bharat / state

धनबाद के बारामुड़ी खटाल पर कार्रवाई के बीच सियासी घमासान, पप्पू यादव के नाम पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला

अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन (धनबाद) ( Etv Bharat )

धनबादः शहर के बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होते ही सियासी घमासान तेज हो गया है. यहां बसे परिवारों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने आंदोलन का आश्वासन दिया और बिहार के नेता पप्पू यादव को धनबाद बुलाने की बात कही. संतोष सिंह ने पप्पू यादव से वीडियो कॉल पर बात भी की.

इसके बाद भाजपा विधायक राज सिन्हा और सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस और झामुमो पर सवाल उठाए हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में उनकी सरकार नहीं, बल्कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, ऐसे में अपने ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों से समाधान मांगने के बजाय बिहार के नेता को बुलाने की बात क्यों की जा रही है?