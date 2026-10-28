धनबाद के बारामुड़ी खटाल पर कार्रवाई के बीच सियासी घमासान, पप्पू यादव के नाम पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला
धनबाद में बारामुड़ी खटाल पर कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 12:29 AM IST
धनबादः शहर के बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होते ही सियासी घमासान तेज हो गया है. यहां बसे परिवारों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने आंदोलन का आश्वासन दिया और बिहार के नेता पप्पू यादव को धनबाद बुलाने की बात कही. संतोष सिंह ने पप्पू यादव से वीडियो कॉल पर बात भी की.
इसके बाद भाजपा विधायक राज सिन्हा और सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस और झामुमो पर सवाल उठाए हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में उनकी सरकार नहीं, बल्कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, ऐसे में अपने ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों से समाधान मांगने के बजाय बिहार के नेता को बुलाने की बात क्यों की जा रही है?
दूसरी तरफ, झामुमो ने खटाल में बसे परिवारों को उजाड़ने के बजाय उनके पुनर्वास की मांग की है. वहीं, जिला प्रशासन सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है. ऐसे में बारामुड़ी खटाल का मुद्दा अब प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर सियासी टकराव का रूप ले चुका है.
बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो यहां बसे परिवारों के बीच अपने आशियाने और रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई. इसी बीच राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज हो गई. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह खटाल पहुंचे और यहां बसे लोगों को आंदोलन के जरिए मदद दिलाने का आश्वासन दिया. उन्होंने बिहार के नेता पप्पू यादव को धनबाद बुलाने की बात कही. संतोष सिंह ने पप्पू यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। इसके बाद खटाल का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया. भाजपा नेताओं ने इसी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.
भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री और मंत्री उनके हैं, फिर भी खटाल के लोगों की मदद के लिए बिहार के नेता को बुलाने की बात की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार में शामिल दल इन परिवारों को राहत दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने मामला उठाना चाहिए. राज सिन्हा ने यह भी दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में इन परिवारों को बारामुड़ी में बसाने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी. उन्होंने मौजूदा राजनीतिक पहल को लेकर भी सवाल उठाए.
भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सबूत हैं, तो पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे लेकिन इसके नाम पर सभी परिवारों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं है. सांसद ने सवाल उठाया कि जब राज्य में झामुमो-कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को अपने ही मंत्रियों और मुख्यमंत्री से समाधान मांगना चाहिए. उन्होंने खटाल के लोगों को उजाड़ने की किसी भी कोशिश का विरोध करने की बात कही और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया.
इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने खटाल में बसे परिवारों के पुनर्वास की मांग की है. उनका कहना है कि इन परिवारों को पहले प्रशासनिक स्तर पर यहां बसाया गया था। ऐसे में वर्षों बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
नीलम मिश्रा ने कहा कि यदि इस क्षेत्र में सौंदर्यीकरण या किसी दूसरी विकास योजना को लेकर प्रशासन की तैयारी है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के सबूत हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे परिवार को दोषी मानकर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
हालांकि, जिला प्रशासन ने कार्रवाई के पीछे कानून-व्यवस्था, सरकारी जमीन और सड़क सुरक्षा से जुड़े कारण गिनाए हैं. उपायुक्त आदित्य रंजन के मुताबिक, बारामुड़ी खटाल क्षेत्र में हाल के दिनों में मादक पदार्थों से जुड़े दो मामले सामने आए हैं. प्रशासन का दावा है कि इलाके में अवैध गतिविधियों की शिकायतें भी मिली हैं. इसके अलावा, सड़क पर खुले मवेशियों के घूमने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि संबंधित जमीन सरकारी है और उसकी मापी कराई जा रही है. सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को नोटिस देने के बाद नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी.
बारामुड़ी खटाल पर कार्रवाई के बीच अब तीन सवाल सबसे अहम हैं. पहला, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किस हद तक आगे बढ़ेगी? दूसरा, यहां बसे परिवारों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था होगी या नहीं? और तीसरा, कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को बुलाने की पहल क्या आंदोलन का रूप लेगी?
फिलहाल भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस और झामुमो को घेर रही है, जबकि झामुमो प्रभावित परिवारों को व्यवस्थित करने की मांग कर रहा है. प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई का रुख स्पष्ट कर दिया है. ऐसे में बारामुड़ी खटाल का भविष्य अब प्रशासनिक फैसलों और आगे की राजनीतिक गतिविधियों पर निर्भर करेगा.
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