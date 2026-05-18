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भाजपा का हमला: कहा- आदिवासी समाज को भड़काकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे राजकुमार रोत और गणेश घोघरा

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर निशाना साधा.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रेस वार्ता
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रेस वार्ता (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 3:25 PM IST

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डूंगरपुर : जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व विधायक गणेश घोघरा और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि ये दोनों नेता आदिवासी समाज को भड़काने और उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं.

भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणोली ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीएपी और कांग्रेस के नेता केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि राजकुमार रोत को जनता ने सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज के लिए अब तक क्या किया? उन्हें जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए. रणोली ने कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उन्होंने सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रखा है.

यह बोले भाजपा नेता. (ETV Bharat Dungarpur)

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सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने सांसद राजकुमार रोत की समझ पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि, राजकुमार रोत पेट्रोल-डीजल और सरकार को लेकर लगातार मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. वे क्षेत्र की वास्तविक और विशिष्ट समस्याओं को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं. सांसद रोत नरेगा (NREGA) और अन्य ग्रामीण योजनाओं को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. डेचा ने मांग की है कि राजकुमार रोत अपने विधायक और अब तक के सांसद कार्यकाल में किए गए कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखें.

भाजपा नेता बंशीलाल कटारा ने 'आदिवासी हिन्दू नहीं हैं' जैसे बयानों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची में आदिवासी को हिंदू के रूप में परिभाषित किया गया है. क्या सांसद राजकुमार रोत और विधायक गणेश घोघरा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर से भी बड़े हो गए हैं? वे ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरों पर जा रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है, वहां की बात ही नहीं करते. ये नेता खुद को क्षेत्र का हितैषी बताते हैं, लेकिन इनका ध्यान स्थानीय समस्याओं पर नहीं है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष अशोक रणोली, सागवाड़ा विधायक शंकर देचा, पूर्व सांसद कनक मल कटारा, भाजपा नेता कारीलाल नोनोमा, बंशीलाल कटारा और गुरु प्रसाद पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

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