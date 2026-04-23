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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप: SIR पर मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन

रांचीः राज्य में आनेवाले समय में होनेवाले मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी दलों में गतिविधि तेज है. जेएमएम द्वारा रणनीति बनाए जाने के बाद प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है.

इन सबके बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एसआईआर को लेकर झारखंड के मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर अपनी राजनीति रोटी सेंकने का काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि गरीब गुरबा, आदिवासी, मूलवासी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने हिडन एजेंडा को साध रहे हैं.

आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन बताया है. जिसमें उन्होंने बीजेपी पर एसआईआर की आड़ में आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को उनके मताधिकार एवं राशन और पेंशन से वंचित करने की बात कही है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखला गए हैं अपने कार्यकाल में फर्जी तरीके से बसाए गए मतदाताओं का पत्ता साफ हो जाने के ख्याल मात्र से ही उनकी नींद उड़ी हुई है इसलिए वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है. देश की चुनाव सुधार प्रक्रिया में एसआईआर एक पार्ट है जो देश की आजादी के बाद से अब तक 13 बार किया जा चुका है. इससे पहले अंतिम बार 2004 में एसआईआर हुआ था. मोदी सरकार तो 2014 में बनी, इसके पूर्व जितने बार एसआईआर हुए, एक बार को छोड़कर सदैव देश में कांग्रेस या उनकी गठबंधन की सरकार रही तब इस नियमित एसआईआर पर किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई आखिर अब केंद्र में मोदी सरकार के दौरान प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति क्यों?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उस पर भी यह पूरी तरह चुनाव आयोग का काम है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी दखल नहीं होता. चुनाव आयोग इस गहन पुनरीक्षण के तहत यह सुनिश्चित करता है कि देश में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता, इस में सूची में फर्जीवाड़ा कर अपना नाम नहीं शामिल कर सके. इसके लिए मतदाता सूची में 18 साल पूरा करने वाले मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 तथा सुधार अथवा करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरना आवश्यक किया गया है.

बिहार और बंगाल में विपक्षी दलों का भ्रम फैलाने की कलई खुल चुकी है- भाजपा

आदित्य साहू ने कहा है कि बिहार और बंगाल में विपक्षी दलों द्वारा भ्रामक बयान की सारी कलई खुल चुकी है. इन राज्यों में किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं कटा है. स्वाभाविक है कि झारखंड में भी किसी वास्तविक वोटर का नहीं कटेगा जो वास्तविक वोटर हैं, जो देश की नागरिकता होने की अहर्ता रखते हैं उनमें कहीं कोई घबराहट नहीं है, सारा भ्रम विपक्षी पार्टियां फैला रही हैं.