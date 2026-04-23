ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप: SIR पर मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन

भाजपा ने एसआईआर को लेकर सीएम और झामुमो पर बड़ा आरोप लगाया है.

BJP targets CM and Jharkhand Mukti Morcha over SIR in Jharkhand
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 6:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य में आनेवाले समय में होनेवाले मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी दलों में गतिविधि तेज है. जेएमएम द्वारा रणनीति बनाए जाने के बाद प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है.

इन सबके बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एसआईआर को लेकर झारखंड के मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर अपनी राजनीति रोटी सेंकने का काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि गरीब गुरबा, आदिवासी, मूलवासी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने हिडन एजेंडा को साध रहे हैं.

आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन बताया है. जिसमें उन्होंने बीजेपी पर एसआईआर की आड़ में आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को उनके मताधिकार एवं राशन और पेंशन से वंचित करने की बात कही है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखला गए हैं अपने कार्यकाल में फर्जी तरीके से बसाए गए मतदाताओं का पत्ता साफ हो जाने के ख्याल मात्र से ही उनकी नींद उड़ी हुई है इसलिए वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है. देश की चुनाव सुधार प्रक्रिया में एसआईआर एक पार्ट है जो देश की आजादी के बाद से अब तक 13 बार किया जा चुका है. इससे पहले अंतिम बार 2004 में एसआईआर हुआ था. मोदी सरकार तो 2014 में बनी, इसके पूर्व जितने बार एसआईआर हुए, एक बार को छोड़कर सदैव देश में कांग्रेस या उनकी गठबंधन की सरकार रही तब इस नियमित एसआईआर पर किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई आखिर अब केंद्र में मोदी सरकार के दौरान प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति क्यों?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उस पर भी यह पूरी तरह चुनाव आयोग का काम है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी दखल नहीं होता. चुनाव आयोग इस गहन पुनरीक्षण के तहत यह सुनिश्चित करता है कि देश में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता, इस में सूची में फर्जीवाड़ा कर अपना नाम नहीं शामिल कर सके. इसके लिए मतदाता सूची में 18 साल पूरा करने वाले मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 तथा सुधार अथवा करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरना आवश्यक किया गया है.

बिहार और बंगाल में विपक्षी दलों का भ्रम फैलाने की कलई खुल चुकी है- भाजपा

आदित्य साहू ने कहा है कि बिहार और बंगाल में विपक्षी दलों द्वारा भ्रामक बयान की सारी कलई खुल चुकी है. इन राज्यों में किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं कटा है. स्वाभाविक है कि झारखंड में भी किसी वास्तविक वोटर का नहीं कटेगा जो वास्तविक वोटर हैं, जो देश की नागरिकता होने की अहर्ता रखते हैं उनमें कहीं कोई घबराहट नहीं है, सारा भ्रम विपक्षी पार्टियां फैला रही हैं.

उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की बेचैनी और चिंता अपने कथित कोर घुसपैठिए वोटर को लेकर है जो इनके कार्यकाल में फर्जी तरीके से बसाए गए हैं. यह किसी से छिपा नहीं है कि इस सरकार के कार्यकाल में पूरे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है. विपक्ष ने अपने वोट बैंक के लिए इन घुसपैठियों को देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसाया लेकिन अब एसआईआर उनकी पहचान कर रहा है तो कांग्रेस, झामुमो, राजद सहित अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक दांव पर है.

सीएम हेमंत सोरेन इसी कारण भयभीत हैं कि अब उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है.राज्य में जो लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर फर्जी वोटर बने हुए हैं. वास्तविक लाभुकों की हकमारी कर रहे हैं उन्हें ही फिल्टर कर हटाना तो एसआईआर का उद्देश्य है.भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हेमंत सरकार बांग्लादेशी, रोहंगिया को बसा रही है, अपने वोट बैंक की खातिर यहां के आदिवासी मूलवासी का हक इन्हें दे रही है.

साल 2014 से 2019 के बीच देश भर में मतदाताओं में 9.3% की वृद्धि के मुकाबले झारखंड में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होती है जबकि 2019 से 2024 के बीच देश में मत प्रतिशत में 10.1% वृद्धि के मुकाबले झारखंड में यह वृद्धि 16.7% होती है. इस दौरान झारखंड में राष्ट्रीय ग्रोथ से भी अधिक मत प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह बतलाने की जरूरत नहीं कि 2019 से 2024 के बीच यहां किसकी सरकार थी. भाजपा के शासनकाल में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह होती जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फर्जी लोगों को वोटर बनाकर बसाया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- SIR को लेकर झामुमो की दूसरे दिन भी बैठक, मुख्यमंत्री ने सभी जिला कमेटी और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया संदेश!

इसे भी पढ़ें- महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी ने झामुमो और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- महिला विरोधी हैं ये लोग

इसे भी पढ़ें- झामुमो-कांग्रेस के बीच असम के बाद बंगाल में भी दूरी क्यों, क्या झारखंड में संबंधों पर पड़ेगा असर!

TAGGED:

RANCHI
BJP TARGETS CM AND JMM
SIR IN JHARKHAND
बीजेपी प्रदेश अधयक्ष आदित्य साहू
BJP TARGETED JMM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.