लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड पर भाजपा का अल्टीमेटम, एक सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा चरणबद्ध आंदोलन
राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा हत्या मामले में भाजपा ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 30, 2026 at 8:43 PM IST
रांचीः झारखंड में आदिवासी राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. भारतीय जनता पार्टी ने इस हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. भाजपा ने पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी. शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है.
जांच कमेटी ने परिजनों और स्थानीय लोगों से की बात
समीर उरांव ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस हत्याकांड की पड़ताल के लिए छह सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. कमेटी ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ मृतक के माता-पिता, बहन, पत्नी और आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की. जांच के दौरान मिली जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत मुंडा का स्वभाव बेहद सरल और मिलनसार था. वह शांतिप्रिय व्यक्ति थे और स्थानीय स्तर पर उनका किसी के साथ कोई विवाद होने की जानकारी सामने नहीं आई है.
समीर उरांव ने आशंका जताई कि लक्ष्मीकांत मुंडा पर किसी गलत अथवा गैरकानूनी काम को करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन कार्यालय से उन्हें बार-बार फोन किए गए थे. ऐसे में पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि आखिर उन्हें लगातार फोन क्यों किया जा रहा था और फोन करने के पीछे क्या वजह थी. उन्होंने हत्याकांड में किसी परिचित व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका भी जताई. भाजपा नेता के मुताबिक, हत्या से जुड़े इन तमाम बिंदुओं की जांच होने पर घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकती है.
कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना
प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा नेता समीर उरांव ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आदिवासी, मूलवासी, महिलाएं व व्यवसायी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण पर पर्याप्त ध्यान देने के बजाय अवैध खनन और वसूली जैसे मामलों में व्यस्त हैं. उनके अनुसार, राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है.
एक सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन
समीर उरांव ने कहा कि लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. यह गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी. पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी और चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी.
प्रेस वार्ता के बाद लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को जांच रिपोर्ट सौंपी. प्रतिनिधिमंडल में एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद समीर उरांव, प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक, एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो शामिल थे. समीर उरांव ने कहा कि बहुत जल्द डीजीपी से मिलकर अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग की जाएगी.
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