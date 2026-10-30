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लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड पर भाजपा का अल्टीमेटम, एक सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा चरणबद्ध आंदोलन

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड में आदिवासी राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. भारतीय जनता पार्टी ने इस हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. भाजपा ने पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी. शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है.

जांच कमेटी ने परिजनों और स्थानीय लोगों से की बात