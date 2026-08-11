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छात्र आंदोलन पर भाजपा का राहुल गांधी पर हमला, नैतिकता है तो छात्रों के साथ सीएम आवास पर दें धरना- आदित्य साहू

रांची में छात्र आंदोलन को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

BJP targeted Rahul Gandhi over student protest in Ranchi
झारखंड भाजपा की प्रेस वार्ता (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 7:42 PM IST

5 Min Read
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रांचीः झारखंड में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन और अन्य बल प्रयोग का इस्तेमाल किया. उन्होंने इस कार्रवाई के लिए राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है. राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए.

'राहुल गांधी छात्रों के साथ सीएम आवास पर दें धरना'

आदित्य साहू ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो वे झारखंड के छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की मांगों, खासकर कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाएं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो राहुल गांधी को कांग्रेस का समर्थन वापस लेकर छात्रों के पक्ष में लड़ाई लड़नी चाहिए.

दिल्ली में छात्रों की आवाज, झारखंड में चुप्पी क्यों?

भाजपा ने राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे दूसरे राज्यों में छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों के मामले में उनकी चुप्पी दिखाई दे रही है. आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह दोहरा रवैया नहीं चल सकता. उन्होंने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाले राहुल गांधी को झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर भी निशाना

आदित्य साहू ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार को भी घेरा. उन्होंने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान छात्राओं और मीडिया कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और कैमरे तोड़े गए. इन आरोपों को लेकर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

गोली-लाठी से छात्रों की आवाज नहीं दबेगी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोली, लाठी, बंदूक, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल से छात्रों की आवाज बंद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा उनके साथ खड़ी है. आदित्य साहू ने 10 अगस्त को हुई कार्रवाई को झारखंड के लिए काला दिवस बताते हुए कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी.

झारखंड तक सीमित नहीं रहा छात्र आंदोलन

आदित्य साहू ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर एनडीए सांसदों ने झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाई है. उन्होंने दावा किया कि अब यह आंदोलन सिर्फ झारखंड का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का आंदोलन बन चुका है. भाजपा ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि एनडीए के सांसद और पार्टी कार्यकर्ता उनके मुद्दे को मजबूती से उठाते रहेंगे.

सीएम के संयम वाले बयान पर भाजपा का सवाल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 10 अगस्त की कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस के संयम की तारीफ किए जाने पर भी भाजपा ने सवाल उठाया. आदित्य साहू ने पूछा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, कथित तौर पर कपड़े फाड़े जाने और बल प्रयोग को आखिर किस तरह अच्छा काम माना जा सकता है. उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें पुलिसकर्मियों के काम की सराहना और उन्हें सम्मानित करने की बात कही गई थी.

झारखंड बंद को सफल बताते हुए जताया आभार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में पार्टी की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को सफल बताया. उन्होंने कहा कि कम समय में बंद का आह्वान किए जाने के बावजूद राज्यभर में लोगों का व्यापक समर्थन मिला. इसके लिए उन्होंने जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं और मीडिया का आभार जताया.

इस प्रेस वार्ता के दौरान आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है. आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी.

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