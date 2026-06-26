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रिम्स डायरेक्टर डॉ. राजकुमार के इस्तीफा पर सियासत तेज, बीजेपी के आरोपों पर बचाव में उतरा सत्ता पक्ष

रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने पद से दिया इस्तीफा ( Etv Bharat )

रांची: रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है. जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं. बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को छिपाने के लिए राज्य सरकार द्वारा रिम्स निदेशक के इस्तीफे का हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया है.

इस्तीफा तो स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए था: बीजेपी

बीजेपी प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने कहा कि इस्तीफा तो स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए था लेकिन जिस तरह से विभाग में अधिकारियों के द्वारा रिम्स निदेशक के साथ बर्ताव किया जा रहा था, उससे व्यथित होकर उन्होंने पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीआईडी जांच तो एक बहाना था, रिम्स निदेशक को बार-बार विभाग के द्वारा और सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, जिससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा.

रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार के इस्तीफा पर बीजेपी का हमला, विपक्ष का जवाब (Etv Bharat)

यह उनका था व्यक्तिगत निर्णय: झामुमो

रिम्स डायरेक्टर डॉ. राजकुमार के इस्तीफे को सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस ने सही ठहराया है. जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय था और उन्हें किसी ने इसके लिए बाध्य नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि इस्तीफा का कारण रिम्स निदेशक को बताना चाहिए लेकिन इस्तीफा का कारण यदि जांच पड़ताल को मानते हैं, तो क्या जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए?