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मंत्री इरफान अंसारी की फिसली जुबान, बीजेपी ने लिया आड़े हाथों, जानिए क्या है पूरा मामला

मंच से भाषण देने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 'पद्म भूषण' की जगह 'पद्मश्री' मिलने की बात को लेकर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने इसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अपमान बताते हुए डॉ. इरफान अंसारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है.

वहीं स्वास्थ्य मंत्री के बचाव में आये कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसे गुरुजी के सम्मान में भावनात्मक वजहों से जुबान का फिसलना बताया है और बीजेपी नेताओं से इस पर राजनीति नहीं करने की हिदायत दी है.

मंत्री इरफान अंसारी की फिसली जुबान पर बीजेपी हुई हमलावर (Etv Bharat)

डॉ. इरफान अंसारी क्या समझेंगे पद्म अवार्ड का महत्व: योगेंद्र प्रताप

झारखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्री पर हमला जारी रखते हुए कहा कि झारखंड के सर्वमान्य नेता शिबू सोरेन का अपमान हुआ है, ये कांग्रेसी लोग पद्म अवार्ड का महत्व क्या समझेंगे? पहले तो यह नेहरू-गांधी परिवार के लिए हुआ करता था, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब पद्म पुरस्कार वास्तव में उन लोगों को मिलने लगा, जो इसके वास्तव में हकदार रहे हैं. इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोगों को पद्म अवार्ड मिलने लगा है. ऐसे में जब गुरुजी को बड़ा अवार्ड मिला तो उसका महत्व डॉ. इरफान अंसारी जी को कैसे पता होगा?