मंत्री इरफान अंसारी की फिसली जुबान, बीजेपी ने लिया आड़े हाथों, जानिए क्या है पूरा मामला
रांची में सार्वजनिक मंच से दिशोम गुरु को 'पद्म भूषण' की जगह 'पदमश्री' बोलने पर बीजेपी ने मंत्री डॉ. इरफान पर निशाना साधा है.
Published : June 24, 2026 at 8:06 PM IST
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 'पद्म भूषण' की जगह 'पद्मश्री' मिलने की बात को लेकर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने इसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अपमान बताते हुए डॉ. इरफान अंसारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है.
वहीं स्वास्थ्य मंत्री के बचाव में आये कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसे गुरुजी के सम्मान में भावनात्मक वजहों से जुबान का फिसलना बताया है और बीजेपी नेताओं से इस पर राजनीति नहीं करने की हिदायत दी है.
डॉ. इरफान अंसारी क्या समझेंगे पद्म अवार्ड का महत्व: योगेंद्र प्रताप
झारखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्री पर हमला जारी रखते हुए कहा कि झारखंड के सर्वमान्य नेता शिबू सोरेन का अपमान हुआ है, ये कांग्रेसी लोग पद्म अवार्ड का महत्व क्या समझेंगे? पहले तो यह नेहरू-गांधी परिवार के लिए हुआ करता था, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब पद्म पुरस्कार वास्तव में उन लोगों को मिलने लगा, जो इसके वास्तव में हकदार रहे हैं. इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोगों को पद्म अवार्ड मिलने लगा है. ऐसे में जब गुरुजी को बड़ा अवार्ड मिला तो उसका महत्व डॉ. इरफान अंसारी जी को कैसे पता होगा?
बचाव में आई कांग्रेस
दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा गुरुजी को 'पद्मभूषण' की जगह 'पद्मश्री' बताने पर कांग्रेस ने 'स्लीपिंग ऑफ टंग' बताया है. कांग्रेस के झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि, जिन लोगों ने भारतीय सेना की अफसर सोफिया कुरैशी पर क्या बयान दिया था, तब ये लोग कहां थे? राकेश सिन्हा ने कहा कि भावनात्मक वजहों से जुबान फिसल गई तो उसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए.
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल ेरहे थे.
ये भी पढ़ें- एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कहा- राज्य में गलत तरीके से संचालित नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान: भाजपा के कई विधायकों ने उनसे कहा कि इस बार बाहरी को नहीं करेंगे वोट
मंत्री इरफान अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा - मजाक का पात्र बन गए हैं योगी