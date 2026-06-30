सुप्रियो भट्टाचार्य की पीसी पर भाजपा प्रदेश महामंत्री का पलटवार, अमर बाउरी ने बताया JMM का फुल फॉर्म
रांची में झामुमो की प्रेस वार्ता को लेकर भाजपा ने निशाना साधा है.
Published : June 30, 2026 at 12:05 AM IST
रांची: भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 24 गबन गिनाने पर करारा पलटवार किया है.
अमर बाउरी ने वीडियो क्लिपिंग और रिलीज जारी कर सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोपों पर पलटवार किया. साथ ही कहा कि JMM और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस-राजद अगर गबन और घोटालों पर दूसरों को उपदेश दे तो यह हास्यास्पद नहीं तो क्या है. जो पार्टी खुद गबन एवं घोटाले की जनक रही हो, उनके सहयोगी दलों का राजनीतिक इतिहास भी घपले घोटालों से ठूंस ठूंस कर कोना कोना भरा हो, उस पार्टी को तो हर जगह यही सब दिखता है.
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि चंद करोड़ रुपए के लिए किस पार्टी ने अलग राज्य आंदोलन को बेचने का काम किया, यह किसी से छिपा नहीं है. उन्होंने कहा कि "भाजपा" को भारतीय गबन पार्टी बताने वाले झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को पहले अपने गिरेबान और राजनीतिक अतीत में झांकने की ज़रूरत है.
भाजपा क्या है, यह प्रमाण पत्र एक लुटेरी पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि JMM का असली मतलब "जमकर मुद्रा मोचन" पार्टी है. अमर बाउरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपने 12 साल के कार्यकाल में जो स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है. वह झामुमो और उनकी सहयोगी दलों को कभी दिख नहीं सकता है. उसका प्रमाण पत्र भी भाजपा को इन विकास विरोधी एवं परिवारवादी दलों से नहीं चाहिए. लगातार एक के बाद कई राज्यों में पार्टी का विस्तार एवं तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर सौंपकर देश की जनता मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों पर लगातार मुहर लगाती आ रही है.
झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि झामुमो को केंद्र की फिक्र छोड़ पहले अपने वादों के बारे में जनता को बताना चाहिए कि हर साल 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? झारखंड में पेपर लीक पर इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती. भाजपा ने कहीं कोई गड़बड़ी सामने आने पर त्वरित कार्रवाई किया. झारखंड सरकार की तरह उन गड़बड़ियों पर पर्दा डालने, छिपाने और उसमें सहभागी बनने का कुकृत्य तो नहीं किया गया. नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है जबकि इसके ठीक उलट झामुमो, कांग्रेस, राजद इन सभी दलों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में अंगीकार कर लिया है.झामुमो नेताओं के मुंह से भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला पर उपदेश शोभा नहीं देता.
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