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झारखंड में उद्योग की बदहाली पर भाजपा ने उठाए सवाल, राज्य सरकार से मांगा हिसाब

झारखंड भाजपा की प्रवक्ता शोभा यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य में उद्योग की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार से हिसाब मांगा है. भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने झारखंड में उद्योगों की संभावनाओं, निवेश और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है.

झारखंड में उद्योगों का अपेक्षित विस्तार नहींः शोभा यादव