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बिरसा मुंडा जेल में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण पर बोलीं बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज, झारखंड में सत्ता और पहुंच का चल रहा खेल

झारखंड भाजपा जेल में बंद महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है.

BJP Targeted Hemant Government
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:33 PM IST

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रांची: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण, गर्भधारण और दबाव में गर्भपात कराए जाने की घटना के बाद से उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने इसे झारखंड की कानून-व्यवस्था और मानवता पर सबसे बड़ा कलंक बताया है.

कार्रवाई नहीं होने पर राज्य सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में चल रहे संस्थागत शोषण का भयावह उदाहरण है. भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि जेल में गई जांच टीम के समक्ष महिला कैदी ने दोषियों के नाम भी बताए हैं. इसके बावजूद कार्रवाई ना होना सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक 23 वर्षीय महिला कैदी के साथ महीनों तक जेल के ही अधिकारियों द्वारा कथित यौन शोषण किया गया. जब पीड़िता गर्भवती हुई तो पूरे मामले को दबाने के लिए उसका गर्भपात तक करा दिया गया.

उन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि पीड़िता आज भी जेल में बंद है, जबकि आरोपित अधिकारी अब भी उसी जेल में अपने पद पर बने हुए हैं. यह स्थिति साफ दर्शाती है कि झारखंड में कानून नहीं, बल्कि सत्ता और पहुंच का राज चल रहा है.

झारखंड में कानून व्यस्था का खुला मजाक-राफिया

राफिया नाज ने कहा कि जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वे आज भी सरकारी कुर्सियों पर बैठकर फाइलें संभाल रहे हैं. सरकार उन्हें कार्रवाई से बचाने और सबूत मिटाने का समय दे रही है. यह न्याय व्यवस्था का खुला मजाक है. राफिया नाज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पूरे मामले में जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है, ताकि धीरे-धीरे सबूत खत्म हो जाएं और बाद में औपचारिक जांच का नाटक कर जनता को भ्रमित किया जा सके. उन्होंने कहा कि यदि जेल जैसी संवेदनशील जगह महिलाओं के यौन शोषण का अड्डा बन जाए और सरकार तमाशबीन बनी रहे, तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए गंभीर खतरे की घंटी है.

कांग्रेस नेता आलमगीर आलम पर भी साधा निशाना

उन्होंने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय यह पूरा मामला सामने आया, उस दौरान वे उसी जेल में बंद थे, लेकिन अपने ही समाज की एक बेटी पर हुए इतने बड़े अत्याचार पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला. जमानत मिलने के बाद माला तो दिखाई दी, लेकिन पीड़िता के न्याय के लिए आवाज नहीं सुनाई दी. इससे साफ है कि तथाकथित सेक्युलर राजनीति में समाज की बेटियां सिर्फ वोट बैंक हैं, न्याय का विषय नहीं.

"मंत्री इरफान और मंत्री हफिजुल ने साधी चुप्पी"

उन्होंने राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और हफिजुल हसन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि एक मंत्री बयानबाजी में व्यस्त हैं, जबकि दूसरे ने हमेशा की तरह चुप्पी ओढ़ रखी है. जब महिलाओं की अस्मिता पर हमला होता है, तब इन नेताओं की संवेदनशीलता और सेक्युलरिज्म दोनों गायब हो जाते हैं.

भाजपा ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगते हुए कहा कि उनके शासन में अपराधियों को संरक्षण और पीड़ितों को प्रताड़ना मिल रही है. उन्होंने कहा हेमंत सरकार के जंगलराज में अपराधी सुरक्षित हैं, पीड़िता सलाखों के पीछे है और सरकार राजनीतिक कैलकुलेटर चलाने में व्यस्त हैं. भाजपा ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, आरोपित जेल अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए.

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