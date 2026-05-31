ETV Bharat / state

कोयला माफिया और कांग्रेस विधायक की मिलीभगत से हुई दलित महिला की हत्या- अमर बाउरी

बेरमो में गर्भवती महिला की हत्या को लेकर भाजपा ने सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है.

BJP targeted Hemant government over murder of pregnant woman in Bermo of Bokaro
बीजेपी की प्रेस वार्ता, रांची (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 10:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: भारतीय जनता पार्टी ने बोकारो के बेरमो में एक दलित गर्भवती महिला की हत्या मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है.

झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. जिसमें दलित महिला की हत्या में कोयला माफियाओं और बिना नाम लिए एक कांग्रेस विधायक के मिलीभगत से घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

प्रेस एवं मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए अमर बाउरी ने कहा कि घटना को लेकर जब पार्टी की ओर से बोकारो बंद की गई तो प्रशासन ने दबाव में आकर मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
अमर बाउरी ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

अमर बाउरी ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड में और खास तौर पर बोकारो में अपराधियों का बोलबाला हो गया है. सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए वरना भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब देना होगा.

हत्या पर राजनीति करने से बाज आए भाजपा- कांग्रेस

अमर बाउरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा, महिला की हत्याकांड पर राजनीति करना बंद करे क्योंकि बीजेपी का इतिहास ही दोषियों को बचाने का रहा है. भाजपा द्वारा बेरमो की दिवंगत अनीता देवी के दुखद निधन को लेकर की जा रही बयानबाजी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, भ्रामक और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है.

राकेश सिन्हा ने कहा कि एक बेहद संवेदनशील घटना पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय भाजपा इसे राजनीतिक हथियार बनाकर अपनी खोयी हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है. अमर कुमार बाउरी के आरोपों को पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस भाजपा को आज कानून-व्यवस्था की चिंता सताने लगी है, वही भाजपा देशभर में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर चुप्पी साध लेती है. झारखंड की जनता भाजपा के इस दोहरे चरित्र को भली-भांति जानती है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भाजपा के शासन में एक पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा रहा तब उसे दुत्कार के भगा दिया गया जब तब अमर बाउरी कहां थे? कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि अनीता देवी प्रकरण में राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है, पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा जांच जारी है. यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो.

भाजपा द्वारा स्थानीय विधायक, प्रशासन और कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक हताशा का परिणाम हैं. भाजपा को यह बताना चाहिए कि वह किस आधार पर जांच पूरी होने से पहले लोगों को दोषी घोषित कर रही है. क्या भाजपा न्यायिक प्रक्रिया और कानून के शासन में विश्वास नहीं रखती?

इसे भी पढ़ेंं- बोकारो में गर्भवती महिला की पीट पीटकर हत्या मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इसे भी पढ़ेंं- बीजेपी नेता का झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर विवादित बयान, कांग्रेस को बताया एक धर्म विशेष की पार्टी

इसे भी पढ़ेंं- हेमंत सरकार है दलित विरोधी, कर रही है हकमारीः अमर कुमार बाउरी

TAGGED:

BJP LEADER AMAR BAURI
BJP TARGETED GOVERNMENT
RANCHI
दलित गर्भवती महिला की हत्या
BJP TARGETED GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.