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लखनऊ में भाजपा ने महिला आरक्षण को लेकर निकाला मशाल जुलूस, विपक्ष के खिलाफ की नारेबाजी

महिलाओं ने कहा, विपक्ष के विरोध के कारण नारी वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो सका.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:42 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में शनिवार शाम भारतीय जनता पार्टी ने नारी सम्मान में मशाल यात्रा निकाली. यह यात्रा लोकभवन से हजरतगंज चौराहे तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही. यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची थीं. उनके हाथों में मशाल, कैंडल और प्लेकार्ड थे, जिनके जरिए वे विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं और महिलाओं के अधिकारों की मांग उठा रही थीं.

यात्रा में शामिल महिलाओं का कहना था कि विपक्ष के विरोध के कारण नारी वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके विरोध में वे सड़कों पर उतरी हैं. महिलाओं ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सकारात्मक भूमिका निभाई होती, तो यह अधिनियम आसानी से पास हो जाता और महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाता.

महिला आरक्षण को लेकर निकाला मशाल जुलूस. (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने मौके पर मौजूद कई ग्रामीण महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई. कई महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. कुछ महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें यह बताकर लाया गया था कि वे एक रैली में शामिल होने जा रही हैं. वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि वे सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आई हैं और उनका जयकारा लगाने पहुंची हैं.

रैली के दौरान भाजपा नेता फराह खान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के हितों की बात तो करती है, लेकिन सदन में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध करती है. हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 पहले ही संसद से पारित हो चुका है, तो वह इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सकीं.

मशाल यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बेबी रानी मौर्य, पंकज सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. सुबह से ही यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यात्रा में शामिल होंगे. लेकिन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री रैली में शामिल नहीं हुए.

भाजपा की इस मशाल यात्रा ने जहां महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, वहीं कार्यक्रम में शामिल कई महिलाओं की जानकारी की कमी और शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति ने इस आयोजन को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए.

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