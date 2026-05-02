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लखनऊ में भाजपा ने महिला आरक्षण को लेकर निकाला मशाल जुलूस, विपक्ष के खिलाफ की नारेबाजी

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लखनऊ : राजधानी में शनिवार शाम भारतीय जनता पार्टी ने नारी सम्मान में मशाल यात्रा निकाली. यह यात्रा लोकभवन से हजरतगंज चौराहे तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही. यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची थीं. उनके हाथों में मशाल, कैंडल और प्लेकार्ड थे, जिनके जरिए वे विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं और महिलाओं के अधिकारों की मांग उठा रही थीं. यात्रा में शामिल महिलाओं का कहना था कि विपक्ष के विरोध के कारण नारी वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके विरोध में वे सड़कों पर उतरी हैं. महिलाओं ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सकारात्मक भूमिका निभाई होती, तो यह अधिनियम आसानी से पास हो जाता और महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाता. महिला आरक्षण को लेकर निकाला मशाल जुलूस. (Video Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत ने मौके पर मौजूद कई ग्रामीण महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई. कई महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. कुछ महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें यह बताकर लाया गया था कि वे एक रैली में शामिल होने जा रही हैं. वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि वे सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आई हैं और उनका जयकारा लगाने पहुंची हैं.