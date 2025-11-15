ETV Bharat / state

राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भाजपा ने निकाली शोभायात्रा, बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता हुए शामिल

रांची: झारखंड स्थापना दिवस के साथ-साथ आज राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भी है. इस मौके पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भाजपा के द्वारा भी राजधानी रांची और खूंटी के अलावे राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजधानी रांची के ओल्ड जेल कैंपस स्थित बिरसा संग्रहालय से कोकर के बिरसा समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई.

हम सभी के लिए आज का दिन खास है:-बाबूलाल मरांडी

शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी नेताओं ने इस दौरान बिरसा मुंडा को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज के दिन को इसलिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हमारे जनजातीय समाज में ऐसे शख्स ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए थे.

ऐसे महापुरुषों को कहीं ना कहीं हम भुला दिए थे. ऐसे योगदान को नमन करते हुए यह दिन जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए 2023 में केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि आज राज्य के स्थापना दिवस के साथ-साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है. इसलिए हम सभी के लिए आज का दिन खास है.

शोभा यात्रा में शामिल हुए रघुवर दास