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2027 के रण के लिए बीजेपी ने तेज किया मंथन, जिला प्रभारियों से लिया चुनावी फीडबैक, एजेंडे पर भी चर्चा

बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करते सीएम धामी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ नेताओं ने जिला प्रभारियों की बैठक ली. बैठक में चुनावी रणनीति और क्षेत्रवार तैयारियों पर चर्चा हुई. संगठन ने जिला प्रभारियों को क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही जिलों की राजनीतिक परिस्थितियों का फीडबैक भी लिया.

नेताओं से फीडबैक और चुनावी एजेंडे पर मंथन: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. चुनाव में अभी समय है, लेकिन पार्टी संगठन ने जिस तरह जिला स्तर तक के नेताओं से फीडबैक लेने और चुनावी एजेंडे पर मंथन शुरू किया है, उससे साफ है कि बीजेपी इस बार चुनावी तैयारी में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती. पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में काम कर रहा है.