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राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित, बीजेपी ने किया कटाक्ष, बताया सैनिक विरोधी

देहरादून/हल्द्वानी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार जून को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ चर्चा भी करेंगे. इसके बाद राहुल गांधी देहरादून में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. राहुल गांधी के दौरे को लेकर जहां कांग्रेस उत्साहित है तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है.

राहुल गांधी के दौरे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का भी बयान आया है. उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड आने पर स्वागत किया है. साथ ही राहुल गांधी का पूर्व सैनिकों के साथ होने वाले सम्मेलन पर कटाक्ष भी किया है. उन्होंने राहुल गांधी को सैनिक विरोधी युवराज बताया है.

अजय कोठियाल का कहना है कि, राहुल गांधी देश में विपक्ष के बड़े नेता है. उन्हें उत्तराखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने आना चाहिए. कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय बनाए, लेकिन राहुल गांधी तो किसी और उद्देश्य के लिए आ रहे हैं. राहुल गांधी तो पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ सम्मेलन करने आ रहे हैं.

अजय कोठियाल ने कहा कि, पौड़ी गढ़वाल की धरती देश में सेवा देने और बलिदान देने में अव्वल है. उसी क्षेत्र में राहुल गांधी पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे, जहां के सैनिकों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और सबूत मांगा था. अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राहुल गांधी सैनिकों को चुनाव का मुद्दा बना कर यहां आना चाहते हैं.

सीएम धामी ने भी किया कटाक्ष: इसी तरह का कुछ कटाक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी पर किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ वीर भूमि भी है. यहां के हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेवा या पैरामिलिट्री फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा है. राहुल गांधी में देश के अंदर और देश के बाहर जाकर भी देश के सैनिकों का उपहास उड़ाया है. सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सबूत मांगते है, एयर स्ट्राइक होती है तो उसका मखौल उड़ते है. जनरल विपिन रावत जो देवभूमि के लाल थे, और पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में राहुल गांधी की पार्टी ने किस तरह से भद्दी टिप्पणियां की, उसे कोई भूल नहीं सकता है. इसके साथ सेना को जगह-जगह अपमानित करने का काम किया है. यही नहीं कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है.