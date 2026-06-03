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राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित, बीजेपी ने किया कटाक्ष, बताया सैनिक विरोधी

राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. दोनों एक-दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं.

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राहुल गांधी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 1:51 PM IST

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देहरादून/हल्द्वानी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार जून को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ चर्चा भी करेंगे. इसके बाद राहुल गांधी देहरादून में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. राहुल गांधी के दौरे को लेकर जहां कांग्रेस उत्साहित है तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है.

राहुल गांधी के दौरे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का भी बयान आया है. उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड आने पर स्वागत किया है. साथ ही राहुल गांधी का पूर्व सैनिकों के साथ होने वाले सम्मेलन पर कटाक्ष भी किया है. उन्होंने राहुल गांधी को सैनिक विरोधी युवराज बताया है.

अजय कोठियाल का कहना है कि, राहुल गांधी देश में विपक्ष के बड़े नेता है. उन्हें उत्तराखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने आना चाहिए. कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय बनाए, लेकिन राहुल गांधी तो किसी और उद्देश्य के लिए आ रहे हैं. राहुल गांधी तो पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ सम्मेलन करने आ रहे हैं.

अजय कोठियाल ने कहा कि, पौड़ी गढ़वाल की धरती देश में सेवा देने और बलिदान देने में अव्वल है. उसी क्षेत्र में राहुल गांधी पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे, जहां के सैनिकों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और सबूत मांगा था. अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राहुल गांधी सैनिकों को चुनाव का मुद्दा बना कर यहां आना चाहते हैं.

सीएम धामी ने भी किया कटाक्ष: इसी तरह का कुछ कटाक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी पर किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ वीर भूमि भी है. यहां के हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेवा या पैरामिलिट्री फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा है. राहुल गांधी में देश के अंदर और देश के बाहर जाकर भी देश के सैनिकों का उपहास उड़ाया है. सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सबूत मांगते है, एयर स्ट्राइक होती है तो उसका मखौल उड़ते है. जनरल विपिन रावत जो देवभूमि के लाल थे, और पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में राहुल गांधी की पार्टी ने किस तरह से भद्दी टिप्पणियां की, उसे कोई भूल नहीं सकता है. इसके साथ सेना को जगह-जगह अपमानित करने का काम किया है. यही नहीं कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है.

कांग्रेस का बीजेपी को जवाब: राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने जो कटाक्ष किया, उसका कांग्रेस ने अपने अंदाज में जवाब दिया. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी के नेता बिलबिलाहट में है.

गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्होंने सीएम धामी और अजय कोठियाल का बयान सुना है. उन्होंने अजय कोठियाल का बयान सुनकर काफी दु:ख हुआ है. क्योंकि कोठियाल ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने विचारधारा को त्याग करके अन्य विचारधारा को अंगीकृत करने का काम किया है. फिर भी उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. जबकि राहुल गांधी प्रदेश में भाजपा की कमियों को उजागर करने आ रहे है. साथ ही इस प्रदेश के महान सैन्य परंपरा को नमन करने आ रहे है. प्रदेश के कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलने आ रहे है.

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने भी राहुल गांधी के दौरे को लेकर बयान दिया. उन्होंने दावा किया है कि अल्मोड़ा में राहुल गांधी की जनसभा ऐतिहासिक होगी और इसमें उमड़ने वाली भीड़ अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी. उन्होंने कहा कि जनसभा के दौरान राहुल गांधी पूर्व सैनिकों का सम्मान भी करेंगे. प्रीतम सिंह के अनुसार कांग्रेस हमेशा से सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान की पक्षधर रही है. उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है और यहां के युवाओं का सेना से विशेष जुड़ाव रहा है. राज्य के हजारों युवा देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस दौरान प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से उत्तराखंड के युवाओं में निराशा का माहौल बना है. सेना में स्थायी भर्ती की परंपरा को कमजोर किया गया है, जिससे युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी है. राहुल गांधी अपनी जनसभा में युवाओं, रोजगार, सैनिकों के सम्मान और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे. कांग्रेस इस रैली को अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है. ऐसे में 4 जून को अल्मोड़ा में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा पर प्रदेशभर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं.

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BJP TAKES DIG AT CONGRESS
AJAY KOTHIYAL STATEMENT
राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा
अजय कोठियाल का बयान
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