ETV Bharat / state

राहुल गांधी के प्रस्तावित चाईबासा दौरे पर बीजेपी नेता अमर बाउरी का तंज, कहा- उन्हें है ट्रेनिंग की जरूरत

रांची : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 31 मार्च को प्रस्तावित चाईबासा दौरा पर सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसा और कहा कि उन्हें खुद ट्रेनिंग लेने की जरूरत है.

चाईबासा में कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड और ओडिशा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि वे क्या ट्रेनिंग देंगे, जिन्हें खुद ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है. वह किसी न्यायिक कार्य से आ रहे होंगे.

भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी का बयान (Etv Bharat)

अमर बाउरी ने कहा कि यदि आप में लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो कार्यकर्ता अपने आप आपको मानने लगेंगे. दरअसल राहुल गांधी जी का राजनीति साइड बिजनेस है. चूंकि वहां न्यायालय में उनका मामला चल रहा है, तो इसी बहाने वह इस कार्यक्रम में भी शामिल होने आ रहे हैं.

10 दिवसीय है कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम