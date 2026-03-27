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राहुल गांधी के प्रस्तावित चाईबासा दौरे पर बीजेपी नेता अमर बाउरी का तंज, कहा- उन्हें है ट्रेनिंग की जरूरत

राहुल गांधी के प्रस्तावित चाईबासा दौरे पर भाजपा ने तंज कसा है.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 8:50 PM IST

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रांची : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 31 मार्च को प्रस्तावित चाईबासा दौरा पर सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसा और कहा कि उन्हें खुद ट्रेनिंग लेने की जरूरत है.

चाईबासा में कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड और ओडिशा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि वे क्या ट्रेनिंग देंगे, जिन्हें खुद ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है. वह किसी न्यायिक कार्य से आ रहे होंगे.

भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी का बयान (Etv Bharat)

अमर बाउरी ने कहा कि यदि आप में लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो कार्यकर्ता अपने आप आपको मानने लगेंगे. दरअसल राहुल गांधी जी का राजनीति साइड बिजनेस है. चूंकि वहां न्यायालय में उनका मामला चल रहा है, तो इसी बहाने वह इस कार्यक्रम में भी शामिल होने आ रहे हैं.

10 दिवसीय है कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम

राहुल गांधी कांग्रेस चाईबासा में चलाए जा रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को समापन मौके पर 31 मार्च को कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं. इस शिविर में झारखंड के 25 और ओडिशा के 35 नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को संगठन विस्तार और मजबूती के टिप्स दिए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे.

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