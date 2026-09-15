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बीजेपी का सिंबल मैनेजमेंट! बोर्ड गठन की कवायद तेज, अध्यक्ष-सभापति तय करने की कमान विधायकों को सौंपी

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा- प्रदेश की ज्यादातर नगर निकायों में भाजपा अपना बोर्ड बनाने जा रही है.

Buzz at BJP office over civic body chief polls
अध्यक्ष-सभापति चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 7:57 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 8:36 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के परिणाम सामने आने के साथ ही अब बोर्ड गठन की सियासी कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में मंगलवार से अध्यक्षीय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. नगर निगमों में मेयर, नगर परिषदों में सभापति और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. भाजपा ने सिंबल मैनेजमेंट की रणनीति भी टिकट वितरण के फॉर्मूले पर तैयार की है.

प्रदेश संगठन की सलाह पर विधायक और विधायक प्रत्याशी ही अध्यक्ष-सभापति के लिए सिंबल देंगे. पार्टी ने विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी के साथ फ्री हैंड दे दिया है. पार्टी का मानना है कि कई जगह बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, स्थानीय स्तर पर विधायक या विधायक प्रत्याशी आसानी से उन्हें अपने पक्ष में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के साथ जोड़ सकते हैं.

बीजेपी का सिंबल मैनेजमेंट, भाजपा नेता क्या बोले (ETV Bharat Jaipur)

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प्रदेश कार्यालय पहुंचा भाजपा नेतृत्व, सिंबल वितरण पर मंथन: अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में हलचल बढ़ गई है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा मुख्यालय पहुंचे, वहीं निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे. यहां निकायों के प्रभारियों, जिलाध्यक्षों और विधायकों के साथ बोर्ड गठन की रणनीति पर मंथन हुआ. भाजपा की ओर से अध्यक्ष, सभापति और अन्य पदों के लिए दिए जाने वाले पार्टी सिंबल संबंधित निकायों के प्रभारियों को सौंपे जा रहे हैं. पार्टी कार्यालय से सिंबल लेकर प्रभारी, जिलाध्यक्ष और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं. इसके जरिए पार्टी ने स्थानीय स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की कमान संगठन के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को सौंपने का संकेत दिया है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पार्टी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, पार्टी ज्यादातर जगह अपना बोर्ड बनाने जा रही है.

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विधायक और प्रत्याशियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी: भाजपा ने जिस तरह पार्षद प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय विधायकों और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, उसी तर्ज पर अब बोर्ड गठन में भी इन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. पार्टी की रणनीति के तहत स्थानीय विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में निर्वाचित पार्षदों से संवाद कर अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति के लिए सहमति बनाने का प्रयास करेंगे. खास तौर पर उन निकायों में भाजपा की रणनीति महत्वपूर्ण होगी, जहां पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. ऐसे निकायों में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक हो सकती है. भाजपा पहले ही संकेत दे चुकी है कि स्थानीय समीकरणों को देखते हुए निर्दलीय पार्षदों को साथ लेकर बोर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी.

दिल्ली से जयपुर तक दौड़भाग, बाड़ेबंदी पर भी नजर: नतीजों के बाद अब राजनीतिक दलों की दिल्ली से जयपुर तक दौड़भाग शुरू हो गई है. जिन निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर है, वहां पार्षदों को एकजुट रखने, संपर्क बनाए रखने और संभावित क्रॉस वोटिंग रोकने की रणनीति पर काम हो रहा है. कई निकायों में निर्दलीय और बागी पार्षदों से भी संपर्क साधा जा रहा है. नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के नतीजे सामने आने के बाद अब असली राजनीतिक परीक्षा बोर्ड गठन में होगी. भाजपा के सामने अपने मजबूत निकायों में निर्विरोध या स्पष्ट बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की चुनौती है, वहीं त्रिशंकु निकायों में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीयों के बीच समीकरण साधने की कवायद शुरू हो गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव राजस्थान की स्थानीय राजनीति की दिशा तय करेंगे.

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पार्टी सभी की राय से लेगी निर्णय: अध्यक्ष और सभापति के सिंबल को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि प्रदेश की ज्यादातर नगर निकायों में भाजपा अपना बोर्ड बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से टिकट वितरण में सबकी सहमति से निर्णय लिए गए थे, उसी तरह से अध्यक्ष और सभापति के चुनाव को लेकर भी निर्णय लिए जा रहे हैं. नीचे से पार्टी राय के साथ नाम ले रही है, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व उस पर अपनी अंतिम मुहर लगा रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं. सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज रात तक सभी जगह सिंबल पहुंच जाएंगे.

Last Updated : September 15, 2026 at 8:36 PM IST

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