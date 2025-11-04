ये देखिए..! योगी का वेलकम करने बुलेट से पहुंची लड़कियां

ये देखिए..! योगी का वेलकम करने बुलेट से पहुंची लड़कियां
दरभंगा में मंगलवार को गजब नजारा देखने को मिला. बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बुलेट पर सवार होकर पहुंची. पढ़ें खबर
Published : November 4, 2025 at 7:42 PM IST
दरभंगा : चुनाव में अक्सर ही अलग-अलग तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं. कभी कोई अपने पूरे शरीर को पेंट कर उम्मीदवार को समर्थन करने पहुंचता है. तो कभी कोई हाथी और भैंस पर सवार होकर पहुंचता है.
दरभंगा में दिखा गजब का नजारा : इसी कड़ी में मिथिलांचल के दिल कहे जाने वाले दरभंगा में गजब का नजारा देखने को मिला. चूंकि मंगलवार को बिहार में होने वाले पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था. ऐसे में तमाम पार्टी के दिग्गज मैदान में पहुंचे.
5 KM का लंबा रोड शो : एक तरफ जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे थे. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे थे. 5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के आकर्षण में महिलाएं थी.
बुलेट पर महिला कार्यकर्ता : दरअसल, काफी संख्या में महिलाएं रोड शो में हिस्सा ले रही थीं. इसमें कुछ महिलाओं पर सहसा ही सबकी नजर जा रही थी. यह बीजेपी कार्यकर्ता खुद को पार्टी के रंग में रंगी हुई नजर आ रही थी. सबसे अहम थी बुलेट की सवारी.
आगे-आगे बुलेट, पीछे-पीछे योगी : कई लड़कियां बुलेट पर सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की गाड़ी के आगे आगे रोड शो का हिस्सा बनी हुई थी, जो इस रोड शो को और आकर्षित कर रहा था. इस दौरान कुछ बाइक सवारों जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं, उनके द्वारा हेलमेट न पहनने की घटना प्रशासन के संज्ञान में आया. दरभंगा पुलिस ने इस मामले पर तत्काल और सतर्क नजर रखी.
कौन-कौन हुए शामिल ? : रोड शो के दौरान योगी आदित्यनाथ सड़क पर खड़े हजारों लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे. लोगों ने जगह जगह बुलडोजर के माध्यम से उनपर पुष्प वर्षा की. भारी संख्या में महिलाएं उनकी एक झलक के लिए बेताब दिखीं. काफिला में बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशाली गुप्ता, जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना शामिल रहे.
ये भी पढ़ें :-
पहले चरण के लिए थमा प्रचार का शोर, अब नेता जी चले डोर टू डोर
पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें किसने क्या कहा