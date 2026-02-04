रांची में नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़, बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो ने मेयर पद के लिए भरा पर्चा

रांची में नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़, बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो ने मेयर पद के लिए भरा पर्चा
रांची में बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो ने नामांकन पत्र भरने के बाद अपनी जीत का दावा किया.
Published : February 4, 2026 at 5:07 PM IST
रांची: कहने को तो नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है लेकिन नामांकन के दौरान जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी देखी जा रही है, उससे साफ नजर आता है कि यह चुनाव राजनीतिक रंग में रंग चुका है. नामांकन के आखिरी दिन रांची महापौर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो के जुलूस में भी कुछ ऐसा नजारा दिखा.
नॉमिनेशन के दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह
रांची के पुराना जेल चौक से पदयात्रा कर समाहरणालय पहुंची रोशनी खलखो के साथ ना केवल बीजेपी के कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल थे, बल्कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी सड़कों पर देखा गया. सिर पर पगड़ी और गले में भगवा गमछा लिए समाहरणालय तक पहुंचे लोगों का उत्साह चरम सीमा पर था.
रोशनी खलखो ने विरोधियों पर निशाना साधा
महापौर पद पर नॉमिनेशन के बाद रोशनी खलखो ने जीत का दावा करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर निगम की स्थिति बनी हुई है और शहर के हालात हैं, उससे साफ नजर आता है कि सिस्टम को दुरुस्त करना कितना चुनौतीभरा काम होगा. इसके बावजूद जनता का आशीर्वाद लेने में मैदान में उतरी हूं.
विधायक सीपी सिंह ने रोशनी खलखो की जीत का दावा किया
रोशनी खलखो के नामांकन के वक्त बीजेपी के कई बड़े नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि, रोशनी खलखो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता है और नगर निगम में दो-दो बार पार्षद रह चुकी हैं. एक बार तो उन्हें निर्विरोध जनता का आशीर्वाद मिला था, ऐसे में उनकी जीत तय है क्योंकि जिस तरह से उनका स्वभाव है, कोई भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहना, इनकी पहचान है.
भाजपा समर्थित महापौर प्रत्याशी श्रीमती रोशनी खलखो जी के नामांकन समारोह में शामिल हुआ। pic.twitter.com/lJ5C2wU4js— CP Singh (@bjpcpsingh) February 4, 2026
विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को लिया आड़े हाथों
बीजेपी विधायक ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो की दावेदारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक बार उन्हीं की कारण चुनाव रद्द करना पड़ा था. ऐसे में जनता के बीच रमा खलखो की छवि साफ सुथरी नहीं है, जिसका लाभ रोशनी खालखो को मिलेगा. चूंकि यह गैर दलीय आधारित चुनाव है. ऐसे में पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है और इसी वजह से लोग यहां आए हैं.
राँची नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित महापौर प्रत्याशी श्रीमती रौशनी खलखो जी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुआ || pic.twitter.com/iBlWCbK09E— Navin Jaiswal (@navinjaiswal4) February 4, 2026
क्षेत्रीय स्थिति का उठा मुद्दा
वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने रोशनी खलखो की जीत का दावा करते हुए कहा कि वे बेहद ही मिलनसार हैं और जनता के सुख-दुख में हमेशा वह खड़ी रहती हैं. आज नगर निगम की स्थिति क्या है? वह किसी से छिपी हुई नहीं है. जाहिर तौर पर चुनाव जीतने के बाद भी रोशनी खलखो के लिए यह एक चुनौती भरा रहेगा.
ये भी पढ़ें- रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगातार आगजनी की घटनाओं का खुलासा: एक गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया शख्स
खूंटी नगर पंचायत चुनाव, अध्यक्ष पद समेत 33 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा समर्थित प्रत्याशी रानी टूटी आज करेंगी नॉमिनेशन
गिरिडीह भाजपा में 'ऑल नॉट वेल', पार्टी ने मेयर प्रत्याशी का किया समर्थन तो तीन ने कर ली नामांकन की तैयारी!