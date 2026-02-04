ETV Bharat / state

रांची में नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़, बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो ने मेयर पद के लिए भरा पर्चा

नॉमिनेशन के बाद रोशनी खलखो ( Etv Bharat )