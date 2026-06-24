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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के गृह जिले में भाजपा का परचम!, जिला परिषद पर दूसरी बार कब्जा

जिला परिषद सिरमौर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई. 17 सदस्यीय जिला परिषद में भाजपा समर्थित सभी 13 सदस्य चुनावी बैठक में मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस समर्थित तीन सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए. कोरम पूरा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के गृह जिला सिरमौर में भाजपा ने एक बार फिर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखते हुए जिला परिषद पर कब्जा बरकरार रखा है. जिला परिषद सिरमौर के अध्यक्ष पद पर ददाहू वार्ड से भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद पर सराहां वार्ड से भाजपा समर्थित बलदेव सिंह भंडारी निर्वाचित हुए हैं. इसके साथ ही जिला परिषद पर लगातार दूसरी बार भाजपा का नियंत्रण कायम रहा है.

भाजपा समर्थित शिवानी बनीं अध्यक्ष, बलदेव सिंह भंडारी बने उपाध्यक्ष (ETV Bharat)

'जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से निराश'

अध्यक्ष पद पर ददाहू वार्ड से जिला परिषद सदस्य शिवानी और उपाध्यक्ष पद पर सराहां वार्ड से जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह भंडारी निर्वाचित घोषित किए गए. परिणाम घोषित होने के बाद जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जीत का जश्न मनाया.

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, विधायक सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, पूर्व विधायक बलदेव तोमर सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए इसे भाजपा संगठन की बड़ी उपलब्धि बताया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवानी और उपाध्यक्ष बलदेव सिंह भंडारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, "यह जीत केवल दो व्यक्तियों की जीत नहीं, बल्कि सिरमौर की जनता के विश्वास, विकास और सुशासन के प्रति आस्था की जीत है. जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिला समर्थन इस बात का संकेत है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से निराश है."

कांग्रेस पर बरसे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि, "पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को लगातार जनता का समर्थन मिला है. जनता विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति के साथ खड़ी है. कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश आर्थिक चुनौतियों, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी और विकास कार्यों की धीमी गति जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. कांग्रेस द्वारा चुनावों के दौरान दी गई कई गारंटियां अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं, जिससे जनता में निराशा बढ़ी है."

'भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत राजनीति में बदलाव के संकेत'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवानी और उपाध्यक्ष बलदेव सिंह भंडारी जिला सिरमौर के समग्र विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण और जनसमस्याओं के समाधान के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे. उन्होंने दावा किया कि सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत है और आने वाले समय में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

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