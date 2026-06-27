BJP का पालमपुर पंचायत समिति पर कब्जा, भाजपा समर्थित उषा देवी बनीं अध्यक्ष, बिंदु देवी चुनी गईं उपाध्यक्ष
पालमपुर पंचायत समिति में भाजपा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की हुई जीत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 10:19 PM IST
धर्मशाला: पंचायत समिति पालमपुर पर भाजपा का कब्जा रहा. पंचायत समिति पालमपुर में भाजपा समर्थित उषा देवी अध्यक्ष और बिंदु देवी उपाध्यक्ष विजेता घोषित की गईं. निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई. एसडीएम पालमपुर एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. ओपी यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं समर्थक भी उपस्थित रहे.
भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि पंचायत स्तर पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाना पार्टी की नीतियों पर जनता के भरोसे को दर्शाता है. उन्होंने नव-निर्वाचित चेयरपर्सन उषा देवी और वाइस चेयरपर्सन बिंदु को बधाई दी और विश्वास जताया कि वे क्षेत्र की प्रगति में अपना पूर्ण योगदान देंगी.
त्रिलोक कपूर ने खुशी जाहिर करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना स्वयं का विकास खंड होना एक लंबी और पुरानी मांग थी. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान इस मांग को गंभीरता से लिया गया और पालमपुर को अपना विकासखंड मिला. इस निर्णय से क्षेत्र के पंचायती राज से जुड़े उन हजारों भाई-बहनों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें अपने कार्यों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था.
त्रिलोक कपूर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ही आज पालमपुर में भाजपा ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह जनादेश 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करेगा.
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