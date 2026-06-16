ETV Bharat / state

इस नगर परिषद में वोटिंग के दौरान कांग्रेस पार्षद रहे नदारद, BJP ने जमाया अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद पर कब्जा

हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद में भाजपा ने परचम लहराया. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहा बीजेपी समर्थित प्रत्याशी का कब्जा.

नगर परिषद श्री नयना देवी में BJP ने जमाया कब्जा
नगर परिषद श्री नयना देवी में BJP ने जमाया कब्जा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद श्री नयना देवी में इस बार भाजपा का कब्जा रहा. श्री नयना देवी नगर परिषद पर भाजपा ने अपना परचम लहराया. भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीपक शर्मा अध्यक्ष के रूप में चुने गए. जबकि उपाध्यक्ष भाजपा की नीना शर्मा को चुना गया.

श्री नैना देवी मंदिर न्यास के मातृ अंचल यात्री निवास में एसडीएम धर्मपाल की अगुवाई में नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा समर्थित पांच पार्षदों ने भाग लिया. जबकि कांग्रेस द्वारा समर्थित दो पार्षद निदारद रहे और बैठक में भाग नहीं लिया. जबकि भाजपा समर्थित पार्षद दीपक शर्मा, अलकेंद्र भूषण, नीना शर्मा, आरती और दीक्षा इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे.

नगर परिषद श्री नयना देवी में BJP ने जमाया कब्जा
नगर परिषद श्री नयना देवी में BJP ने जमाया कब्जा (ETV Bharat)

एसडीएम धर्मपाल ने बताया, 'चुनावी प्रक्रिया में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए एक-एक ही नामांकन दर्ज हुआ. इसलिए वार्ड नंबर 1 से विजेता प्रत्याशी दीपक शर्मा को अध्यक्ष ओर वार्ड नंबर 6 से विजेता प्रत्याशी नीना शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया'.

इस मौके पर विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे. उन्होंने नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष दीपक शर्मा और उपाध्यक्ष नीना शर्मा को हार पहनाकर स्वागत किया.

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, 'भाजपा ने श्री नैना देवी नगर परिषद पर अपना परचम लहराया है. अध्यक्ष दीपक शर्मा और उपाध्यक्ष नीना शर्मा और सभी पार्षदों को बहुत-बहुत बधाई. कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखती. इसलिए कांग्रेस समर्थित दो पार्षदों ने इसमें भाग नहीं लिया. भाजपा को जनता ने अपना जनसमर्थन दिया है और सभी मिलकर क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे'.

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री की गढ़ में BDC पर भाजपा का कब्जा, जानें कौन बना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष?

TAGGED:

CONGRESS COUNCILLORS NOT VOTING
MUNICIPAL COUNCIL SHRI NAINA DEVI
NAINA DEVI MC PRESIDENT
BJP CANDIDATE WON IN VOTING
BJP CANDIDATE WON IN VOTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.