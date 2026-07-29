ETV Bharat / state

कमलेश ठाकुर के गढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत, बैकफुट पर कांग्रेस

देहरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को मिली जीत.

देहरा पंचायत समिति में बीजेपी की बड़ी जीत
देहरा पंचायत समिति में बीजेपी की बड़ी जीत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरा: जिला कांगड़ा के देहरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित विनोद कुमार और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित रुबीना चौधरी निर्वाचित हुए. दोनों उम्मीदवारों को 23 सदस्यीय पंचायत समिति में 15-15 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों सुनीला को 8 और सुमित को 8 मतों से संतोष करना पड़ा.

इस परिणाम के बाद देहरा की राजनीति में भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है. भाजपा इस जीत का श्रेय पूर्व मंत्री एवं जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर को दे रही, जिन्हें पार्टी ने चुनाव का प्रभारी बनाया था. चुनाव के दौरान भाजपा संगठन जिला देहरा के प्रभारी एवं पूर्व विधायक राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे.

कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू, 2027 का मिला संकेत

विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा, "पंचायत समिति के चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. यह परिणाम वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का स्पष्ट संकेत है और जनता का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है".

वहीं, विजिलेंस मामले को लेकर चर्चा में रहे देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह चुनाव प्रक्रिया के दौरान नजर नहीं आए. दूसरी ओर इस परिणाम को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी और देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर के लिए भी राजनीतिक झटका माना जा रहा है. क्योंकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सके.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा, "सरकार ने पंचायत समिति के चुनाव कराने में देरी की, लेकिन इसके बावजूद जनता के प्रतिनिधियों ने भाजपा पर विश्वास जताया. उन्होंने सभी सदस्यों को साथ लेकर पंचायत समिति के विकास के लिए कार्य करने की बात कही".

उपाध्यक्ष रुबीना चौधरी ने अपनी जीत को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताते हुए कहा कि पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'सीएम सुक्खू के पास है "अलादीन का चिराग", जिसकी मदद से उनकी संपत्ति में हुई इतनी वृद्धि'

TAGGED:

DEHRA PANCHAYAT SAMITI
DEHRA PANCHAYAT SAMITI ELECTION
देहरा पंचायत समिति
KAMLESH THAKUR
BJP SUPPORTED CANDIDATE WON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.