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JTET नियमावली में से भोजपुरी, मगही, अंगिका को हटाना अन्याय, जनता नहीं करेगी माफः भानु प्रताप शाही

रांची: 28 अप्रैल को हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बनी नई नियमावली को पारित कर दिए जाने को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के लाखों लोगों के साथ अन्याय करार दिया है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि नई नियमावली बनाकर पलामू के 50 लाख भोजपुरी-मगही भाषियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है.

भानु प्रताप शाही ने कहा कि पलामू और गढ़वा के लोग वहां के मूलवासी हैं, लेकिन भोजपुरी-मगही को बाहरी भाषा बताकर लाखों युवाओं को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है. इसको लेकर पूरे पलामू प्रमंडल में जबरदस्त आक्रोश लोगों में है. उन्होंने कहा कि इसी तरह गोड्डा और आसपास के जिलों में बड़ी आबादी वैसे मूलवासियों की है जो अंगिका और मैथिली बोलते हैं. ऐसे में जनाक्रोश का सामना इस सरकार और उसमें शामिल दल झामुमो, कांग्रेस और राजद को उठाना ही पड़ेगा.

बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

भानु प्रताप शाही ने कहा कि मैं आगामी विधानसभा चुनाव से साढ़े तीन वर्ष पहले यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इन दलों के प्रतिनिधियों को जनता पलामू और गोड्डा आसपास के इलाके में घुसने नहीं देगी.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर बीमार नहीं थे: भानु प्रताप शाही

झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा 28 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्यमंत्री से डांट खाए थे. जिसके बाद बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए थे. ताकि वह पलामू की जनता को यह कहकर बरगला सकें कि जब जेटेट की नई नियमावली पास हो रही थी, उस कैबिनेट की बैठक में वह नहीं थे. यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही वह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर चले आए.