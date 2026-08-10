ETV Bharat / state

Students पर 'लाठीचार्ज' के बाद BJP का हल्लाबोल, बाबूलाल और आदित्य साहू बोले- करानी ही होगी CBI जांच

राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज समेत अन्य तरह की सख्ती बरते जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. भाजपा नेताओं ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि जब वे मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनके आवास के बाहर ही रोक दिया गया और बाद में हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल में भेज दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat) सरकार को छात्रों की चिंता नहीं: आदित्य साहू भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि 17 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए उनके आवास जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया. इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के गेट पर धरना दिया. लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना अपराध नहीं आदित्य साहू ने सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को जिस तरह पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया, वह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना भी अपराध हो गया है. आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा छात्रों की आवाज को दबने नहीं देगी और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. छात्रों पर लाठीचार्ज 'लोकतंत्र' का काला अध्याय प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अपने अधिकार की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद 'शर्मनाक' है. आदित्य साहू के मुताबिक, पहले छात्रों को बारिश में टेंट लगाने से रोका गया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब 'लाठीचार्ज' किया गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए 'काला अध्याय' बताया. JPSC से JSSC तक, हर भर्ती परीक्षा पर सवाल आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में पिछले कई सालों से भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं. उन्होंने JPSC, JSSC-CGL और उत्पाद सिपाही समेत विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा है. भाजपा अध्यक्ष ने सरकार से सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. CBI जांच नहीं तो मुख्यमंत्री दें इस्तीफा: आदित्य साहू आदित्य साहू ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच से बच रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर भाजपा, राज्य सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष और तेज करेगी. वार्ता के नाम पर छात्रों को 'टहला' रही सरकार: बाबूलाल मरांडी