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Students पर 'लाठीचार्ज' के बाद BJP का हल्लाबोल, बाबूलाल और आदित्य साहू बोले- करानी ही होगी CBI जांच

रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

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राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 6:18 PM IST

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रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज समेत अन्य तरह की सख्ती बरते जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

भाजपा नेताओं ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि जब वे मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनके आवास के बाहर ही रोक दिया गया और बाद में हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल में भेज दिया गया.

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

सरकार को छात्रों की चिंता नहीं: आदित्य साहू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि 17 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए उनके आवास जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया. इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के गेट पर धरना दिया.

लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना अपराध नहीं

आदित्य साहू ने सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को जिस तरह पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया, वह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना भी अपराध हो गया है. आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा छात्रों की आवाज को दबने नहीं देगी और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा.

छात्रों पर लाठीचार्ज 'लोकतंत्र' का काला अध्याय

प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अपने अधिकार की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद 'शर्मनाक' है. आदित्य साहू के मुताबिक, पहले छात्रों को बारिश में टेंट लगाने से रोका गया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब 'लाठीचार्ज' किया गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए 'काला अध्याय' बताया.

JPSC से JSSC तक, हर भर्ती परीक्षा पर सवाल

आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में पिछले कई सालों से भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं. उन्होंने JPSC, JSSC-CGL और उत्पाद सिपाही समेत विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा है. भाजपा अध्यक्ष ने सरकार से सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

CBI जांच नहीं तो मुख्यमंत्री दें इस्तीफा: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच से बच रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर भाजपा, राज्य सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष और तेज करेगी.

वार्ता के नाम पर छात्रों को 'टहला' रही सरकार: बाबूलाल मरांडी

वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्र लंबे समय से CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार वार्ता के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है. उन्होंने कहा कि कई छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है बावजूद इसके सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी मुद्दे पर भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा था लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही रोक दिया गया.

JPSC-JSSC की 'नौकरियां बेचने' का आरोप

बाबूलाल मरांडी ने झामुमो-कांग्रेस सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC की नियुक्तियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब, ग्रामीण, आदिवासी और मेहनतकश युवाओं को हो रहा है, जो सालों की तैयारी के बाद सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं.

JPSC, JSSC-CGL से लेकर उत्पाद सिपाही तक जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि JPSC, JSSC-CGL, उत्पाद सिपाही भर्ती, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति और 11वीं-14वीं JPSC समेत विभिन्न मामलों की जांच अदालत की निगरानी में CBI से होनी चाहिए. उनके मुताबिक, निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक दोषियों की पहचान हो सकेगी और छात्रों को न्याय मिल पाएगा.

हर लाठी सरकार के 'ताबूत' की आखिरी कील बनेगी!

छात्रों पर पुलिस 'लाठीचार्ज' को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कार्रवाई को 'क्रूर' और 'बर्बर' बताते हुए कहा कि छात्रों पर बरसाई गई हर 'लाठी' झामुमो-कांग्रेस सरकार के 'ताबूत की आखिरी कील' साबित होगी. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार जितना 'दमन' करेगी, युवाओं का आंदोलन उतना ही मजबूत होगा.

सड़क से सदन तक जारी रहेगा आंदोलन: बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि भाजपा छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल रांची तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे झारखंड में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. बीजेपी ने साफ किया कि भर्ती परीक्षाओं की जांच और छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

कांग्रेस से भी आदित्य साहू के सवाल

आदित्य साहू ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की राजधानी में प्रदर्शन और घेराव करती है लेकिन झारखंड में छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर उसकी 'चुप्पी' सवाल खड़े करती है. उन्होंने कांग्रेस से छात्रों की CBI जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने या सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की. विधायकों के हिरासत में लेने पर भी उठे सवाल

साथ ही भाजपा नेताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों को हिरासत में लिए जाने पर भी आपत्ति जताई. प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और विधानसभा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया. भाजपा नेताओं का कहना है कि विधायकों को छात्रों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वार्ता करने से रोकना उचित नहीं है.

CM आवास तक पहुंचा भाजपा का प्रदर्शन

प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा, भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच और छात्रों को न्याय देने की मांग को लेकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों के हाथों में सरकार और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों वाले पोस्टर और बैनर थे.

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