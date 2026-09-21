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क्या बीजेपी के मजबूत संगठन को कांग्रेस दे पाएगी चुनौती? कांग्रेस का संगठन पर फोकस, क्या बदलेगा हरियाणा का सियासी समीकरण? जानें पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय

चंडीगढ़: हरियाणा में सियासी दल लगातार खुद को जनता के बीच मजबूत करने में जुटे हुए हैं. एक ओर बीजेपी संगठन और सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर पूरे एक महीने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम कर रही है. वहीं, दूसरी ओर विपक्ष यानी कांग्रेस लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाकर लगातार जमीनी स्तर पर खुद की पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है. साथ ही संगठन को मजबूत करने में अपना दम लगा रही है.

हालांकि साल 2014 के बाद हरियाणा के परिदृश्य में बीजेपी आज तमाम विपक्षी दलों से नेतृत्व और नेताओं के बड़े चेहरों और संगठन को लेकर विपक्ष पर भारी दिखाई देती है. जबकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल राजनीतिक चेहरों की कमी से जूझते नजर आते हैं. हालांकि कांग्रेस संगठन को फोकस करके आगे बढ़ रही है.

12 साल में हरियाणा में आया बड़ा सियासी बदलाव: अगर हम साल 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति को देखते हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी ने खुद को प्रदेश में उस स्थिति में ले आया है, जहां उसके पास एक मजबूत संगठन तो है ही, लेकिन नेताओं की भी बड़ी फौज हो चुकी है. साल 2014 से पहले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए मजबूत चेहरों की तलाश करना चुनौती होती थी. लेकिन आज के दौर में हालात बदल गए हैं. बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन तो है ही, साथ ही चेहरों की भी कमी नहीं है. इस मामले में बीजेपी प्रदेश के सभी दलों पर भारी पड़ती दिखाई देती है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक महीने के कार्यक्रम: साल 2014 में पहली बार हरियाणा की सत्ता में आई बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि अभी हरियाणा में उसके मुकाबले के लिए विपक्ष को कड़ी मेहनत करनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पार्टी सेवा संकल्प अभियान के जरिए कई कार्यक्रम कर रही है. यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पार्टी की जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती को भी दिखा रहा है. इन कार्यक्रमों के जरिए न सिर्फ बीजेपी के संगठन की ताकत दिख रही है, बल्कि जनता के बीच पहुंच को भी पार्टी लगातार बनाए हुए है. जो यह दिखाता है कि भले ही प्रदेश की सत्ता में बीजेपी तीसरी बार आई है, लेकिन उसका संगठन इतने पर ही रुकने वाला नहीं है.

संगठन के साथ नेतृत्व की भी कमी नहीं: बीजेपी के पास आज हरियाणा में सिर्फ मजबूत संगठन ही नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भी कमी दिखाई नहीं देती है. पार्टी के पास 2014 से पहले चेहरे तो थे, लेकिन वे इतना प्रभाव नहीं डाल पाए थे कि बीजेपी सरकार बना सके. लेकिन 2014 में दिल्ली की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठने के बाद हरियाणा में कई चेहरे नेतृत्व की दृष्टि से खड़े हो गए हैं. इनमें पूर्व सीएम मनोहर लाल, मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर सरीखे नेता हैं, जिनका अपने-अपने क्षेत्रों में दबदबा है और इसी का परिणाम है कि बीजेपी लगातार तीन बार हरियाणा की सत्ता में काबिज हो गई. साल 2014 में 90 विधायकों की विधानसभा में पार्टी के 47 विधायक थे. जबकि 2019 में 40 विधायक थे, बीजेपी ने जेजेपी और निर्दलीयों के साथ सरकार बनाई. वहीं 2024 में पार्टी ने सर्वाधिक 48 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई.

12 साल से कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद: इधर, साल 2014 से हरियाणा में जहां बीजेपी मजबूत हुई, वहीं कांग्रेस हाशिए पर जाती दिखी. भले ही दो बार लगातार सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान रही, लेकिन पिछले तीन विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. साल 2014 में कांग्रेस 15 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी. हालांकि साल 2019 और साल 2024 में पार्टी ने चुनावों में अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन वह परफॉर्मेंस पार्टी को सत्ता में वापस नहीं ला पाई. साल 2019 में कांग्रेस ने 31 और साल 2024 में 37 सीटों पर जीत दर्ज की. जबकि बीजेपी ने साल 2014 में 90 सीटों में से 47, 2019 में 40 और जेजेपी, निर्दलीयों के साथ सरकार बनाई. वहीं, साल 2024 में बीजेपी ने 48 सीटें जीतीं.

हुड्डा के आसपास रही नेतृत्व की सुई: हरियाणा में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की वैसे तो कई वजह रही हैं, जिसमें पार्टी के नेताओं की गुटबाजी एक प्रमुख वजह मानी जाती है. क्योंकि इस दौरान पार्टी के नेतृत्व की सुई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास ही घूमती रही. लेकिन पार्टी के सत्ता से बाहर रहने की एक बड़ी और अहम वजह यह भी रही कि इन सालों में पार्टी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई. जिसकी वजह से पार्टी में कई फ्रंट खुल गए. एक धड़ा हुड्डा के करीबियों का रहा, एक कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला सरीखे नेताओं का रहा. इस बीच प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदलते रहे, लेकिन कोई संगठन खड़ा नहीं कर पाया.

बीजेपी की राह पर कांग्रेस: वहीं, हरियाणा कांग्रेस तीन हार के बाद जागती दिखाई दे रही है. बीजेपी जिस मजबूत संगठन के साथ लगातार तीन बार सत्ता में आई है, अब कांग्रेस भी उस संगठन पर अपनी पूरी ताकत लगाती दिख रही है. पार्टी संगठन को बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है. वहीं, पार्टी के नए प्रभारी संजय दत्त का फोकस भी अभी पूरी तरह संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है. जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रभारी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ हर जिले में बैठकें कर रहे हैं. यानी सत्ता में वापसी के लिए संगठन की जमीनी स्तर पर कमजोरी को कांग्रेस अब बीजेपी की तर्ज पर मजबूत करने में जुट गई है. हालांकि इसके परिणाम क्या होंगे, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी समझ गई है कि संगठन के बगैर सत्ता में वापसी की उम्मीद करना उसकी बड़ी गलती होगी.