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नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी, इन मुद्दों पर कांग्रेस की घेरने की बनी रणनीति

भाजपा ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का भी फैसला लिया है.

HIMACHAL BJP MEETING SHIMLA
भाजपा मुख्यालय दीप कमल में हुई अहम बैठक (HIMACHAL BJP)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. भाजपा ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में हुई अहम बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा. मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में चारों नगर निगम मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला के चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी ने हर नगर निगम के लिए अलग-अलग चुनावी खाका तैयार किया है, ताकि स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सके.

कांग्रेस की नीतियां रहेंगी निशाने पर

डॉ. बिंदल ने स्पष्ट कहा कि भाजपा चुनाव में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है. भाजपा इन मुद्दों को उजागर कर जनता से समर्थन मांगेगी.

संगठन और जनसंपर्क पर फोकस

बैठक में यह तय किया गया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा और जनसंपर्क अभियान को तेज किया जाएगा. पार्टी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर वार्ड में सक्रिय रहकर लोगों से सीधे संवाद करें और भाजपा की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएं. इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सभी नेताओं ने मिलकर चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया.

भाजपा का जीत का दावा

भाजपा ने विश्वास जताया है कि मजबूत संगठन और स्पष्ट रणनीति के दम पर वह चारों नगर निगमों में जीत हासिल करेगी. पार्टी का मानना है कि जनता कांग्रेस सरकार से निराश है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा.

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