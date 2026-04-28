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नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी, इन मुद्दों पर कांग्रेस की घेरने की बनी रणनीति

भाजपा मुख्यालय दीप कमल में हुई अहम बैठक ( HIMACHAL BJP )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. भाजपा ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में हुई अहम बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा. मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में चारों नगर निगम मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला के चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी ने हर नगर निगम के लिए अलग-अलग चुनावी खाका तैयार किया है, ताकि स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सके. कांग्रेस की नीतियां रहेंगी निशाने पर डॉ. बिंदल ने स्पष्ट कहा कि भाजपा चुनाव में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है. भाजपा इन मुद्दों को उजागर कर जनता से समर्थन मांगेगी. संगठन और जनसंपर्क पर फोकस