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झारखंड में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ राज्यभर में भाजपा का प्रदर्शन, रांची में JBVNL के जीएम कार्यालय के समक्ष धरना

रांची में जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे भाजपा नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )