ETV Bharat / state

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने के मामले में भाजपा मुखर, राज्यभर में धरना-प्रदर्शन का निर्णय

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आरती कुजूर. ( फोटो-ईटीवी भारत )