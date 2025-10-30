थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने के मामले में भाजपा मुखर, राज्यभर में धरना-प्रदर्शन का निर्णय
झारखंड भाजपा ने चाईबासा की घटना को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है. साथ ही घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
Published : October 30, 2025 at 7:21 PM IST
रांचीः चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी राज्य भर के सभी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आगामी तीन नवंबर को धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है.
राज्य सरकार पर साधा निशाना
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि झारखंड में पिछले 6 वर्षों से चल रही हेमंत सरकार के कारनामों को जब हम देखते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार कहीं से भी आदिवासी समाज की हितैषी सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कहने को केवल अबुआ सरकार है, लेकिन एक भी उदाहरण इस सरकार में नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि इस सरकार में राज्य के आदिवासी,मूलवासी भाई-बहनों के हित में काम हो रहा हो. उल्टे हम देख रहे हैं कि आए दिन राज्य के आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि विगत 25 अक्टूबर को चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया का इलाज करा रहे 5 आदिवासी बच्चों को सदर अस्पताल में एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला उजागर हुआ. अब इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यह सरकार आदिवासी समाज के परिवार उनके बच्चों की कितनी चिंता कर रही है. यह पूरी तरह से इलाज के नाम पर मौत परोसने वाली हृदय विदारक घटना है.
आदिवासी विरोधी है हेमंत सरकार-आरती कुजूर
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि चाईबासा की घटना का दुखद पहलू यह है कि राज्य सरकार चंद लोगों को निलंबित करके इसे रफा-दफा कर देना चाहती है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष और भाजपा पर राजनीतिक टिप्पणी कर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और आदिवासी समाज का अगुआ बताने वाले मुख्यमंत्री मौन साधे बैठे हैं. उन्होंने कहा कि इससे इस सरकार की आदिवासी समाज के प्रति क्या नजरिया है यह उजागर होता है.
आरती कुजूर ने सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि विगत दिनों संथाल परगना क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या फर्जी एनकाउंटर दिखाकर कर दिया गया. इसके पहले भी कई आदिवासी समाज के उभरते युवाओं की हत्या हेमंत सरकार में हुई है. जिसमें सुभाष मुंडा, उमेश कच्छप आदि के नाम शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि इस सरकार की शुरुआत ही आदिवासी समाज के लोगों की हत्या से हुई है. वर्ष 2020 की जनवरी में चाईबासा में ही 7 आदिवासी समाज के लोगों की गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि झारखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान करने वाले योद्धा वीर सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हेमंत सरकार में हुई है.
