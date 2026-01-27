व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया आंदोलन का नतीजा

ETV Bharat / state

कैरव गांधी की तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
रांची: जमशेदपुर के व्यवसायी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इसे सुखद और राहत भरी खबर बताते हुए कहा कि यह बरामदगी भाजपा के दबाव और आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम है.

भाजपा के दबाव का नतीजा: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने कहा कि कैरव गांधी के अपहरण की घटना ने पूरे राज्य में चिंता और आक्रोश पैदा किया था. पार्टी द्वारा लगातार आंदोलन और दबाव बनाए जाने के बाद ही पुलिस प्रशासन ने गंभीरता दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप अपहृत युवक की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी.

भाजपा नेताओं के प्रति आभार

उन्होंने इस पूरे मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक पूर्णिमा साहू सहित जिलाध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई.

जनता का पुलिस पर भरोसा हो रहा कमजोर

साहू ने पुलिस प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, यह सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है. उन्होंने चिंता जताई कि जिस तरह राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उससे जनता का पुलिस पर भरोसा कमजोर हो रहा है.

पुलिस बच रही है अपनी जिम्मेदारियों से

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड धीरे-धीरे अपहरण, फिरौती और भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी के आंदोलन के बाद जिस तरह कई गरीब माता-पिता के बच्चे घर लौटे, वह काम पुलिस बिना किसी आंदोलन के भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी कई परिवार अपने अपहृत बच्चों की राह देख रहे हैं. लगभग 50 बच्चों की बरामदगी के बाद अन्य परिवारों में उम्मीद जगी है और पुलिस को उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए. कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी ने जहां एक ओर पीड़ित परिवार को राहत दी है, वहीं अपहरण जैसी घटनाओं पर राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

