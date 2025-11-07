ETV Bharat / state

गलत जगह प्रदर्शन करने पहुंच गई यूथ कांग्रेस! बीजेपी बोली,- 'जाना था जापान पहुंच गए चीन

दरअसल, वोट चोरी मामले को लेकर झारखंड यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया. इधर, यूथ कांग्रेस को राज्य निर्वाचन आयोग ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर और उनके कार्य क्षेत्राधिकार के बारे में नहीं जानकारी होने पर बीजेपी ने तंज कसा है.

रांची : शुक्रवार को रांची में यूथ कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित होना था. युवा कांग्रेस को उनके धुर्वा स्थित कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करना था लेकिन युवा कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग, रातू रोड कार्यालय पहुंच गए. यूथ कांग्रेस को यह नहीं पता चला कि राज्य निर्वाचन आयोग पर राज्य में शहरी निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जवाबदेही होती है. जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है.

दरअसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर देशभर में चुनाव आयोग के दफ्तर के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में झारखंड यूथ कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन तो किया गया लेकिन वह राज्य के ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की जगह राज्य चुनाव आयोग के समक्ष पहुंच गए. अब इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि, राहुल गांधी की कांग्रेस में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है. इसे कहते हैं कि 'जाना था जापान और पहुंच गए चीन'.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर गिनती के पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता

झारखंड में यूथ कांग्रेस अपनी ही सरकार के राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कार्यक्रम के लिए पहुंच गई, हद तो तब हो गई जब इस कार्यक्रम में महज गिनती के ही युवा नेता पहुंचे. जब मौजूद नेताओं से उनकी गलती पर सवाल किया तो वे जवाब नहीं दे पाए. युवा कांग्रेस के नेता अपने बचाव में यह कहते दिखे कि निकाय चुनाव में भी देरी हो रही है, यह भी मुद्दा है. यूथ कांग्रेस के इस तरह के कार्यक्रम पर झारखंड बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस और उनके नेताओं पर तंज कसने का अवसर मिल गया.

ये हाल है झारखंड में कांग्रेस के नए पौध का. राहुल गांधी की पार्टी इसी के लिए जानी जाती है, उन्हें यह पता नहीं है कि कौन संस्था, क्या काम करती है?: प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता, बीजेपी

