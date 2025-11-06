ETV Bharat / state

झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की तैयारी, एक साल पूरे होने पर पार्टी जारी करेगी आरोप पत्र

झारखंड में हेमंत सरकार के पूरे एक साल होने पर बीजेपी, सरकार की असफलता को लेकर एक आरोप पत्र लेकर आ रही है.

November 6, 2025

रांची: हेमंत सरकार पार्ट 2 के एक साल पूरे होने पर एक ओर सरकारी स्तर पर उपलब्धियों से भरे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं. दूसरी ओर बीजेपी, राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है. झारखंड बीजेपी ने सरकार की असफलता गिनाने के लिए आरोप पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है.

आरोप पत्र तैयार करने के लिए कमेटी का गठन

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है. जिसमें झारखंड विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद एवं प्रवक्ता गीता कोड़ा तथा अंत्योदय संपादक रविनाथ किशोर शामिल हैं.

सरकार के एक साल पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv bharat)

बीजेपी उजागर करेगी हेमंत सरकार की नाकामी

समिति की घोषणा करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने बताया कि जनता हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था से त्रस्त है. झारखंड बीजेपी, आरोप पत्र के माध्यम से हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी.

28 नवंबर को हो रहा है हेमंत सरकार का एक साल पूरा

हेमंत सरकार का 28 नवंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है. इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है. इधर हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने में जुटी बीजेपी ने विधि व्यवस्था, सरकारी कामकाज, मंईयां योजना से महिलाओं को वंचित किए जाने समेत कई मुद्दे तैयार कर रही है.

बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार, राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि जेल नहीं डांस बार बन गया है. इस सरकार से कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो त्रस्त न हो. महिला, युवा, बुजुर्ग या फिर आदिवासी या मूलवासी सभी वर्ग परेशान हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की नाकामियों को प्रमुखता से उठाकर आरोप पत्र के जरिए जनता के बीच लाने का प्रयास किया जाएगा.

इधर, कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं के सम्मान के साथ खेलने वाली बीजेपी अब ये कह रही है कि घाटशिला की जनता बीजेपी को वोट करेगी. इतनी गलतफहमी बीजेपी नेताओं ने अपने मन में पाल कर रखी है.

