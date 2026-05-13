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डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पेश की बदलते बस्तर की तस्वीर, अब नक्सल समस्या नहीं उन्मूलन की हो रही बात

आज फिर से जब हम भाजपा की कार्य समिति में बैठे हैं तो आज हम नक्सल उन्मूलन की बात कर रहे हैं. हमारे कार्यकर्ता यह बता रहे हैं कि पहले हम अपने ही घरों में नहीं जा पाया करते थे. लेकिन अब हम अपने घरों में कई दिन बिताकर वापस शहर आते हैं. उन गांव में जहां पर पहले कभी जाना मुश्किल हुआ करता था. लेकिन उन गांवों तक अब हम पहुंच पा रहे हैं.

रायपुर : बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी शिरकत की. विजय शर्मा ने कहा कि पहले जब हम कार्य समितियों की बैठक करते थे, तब बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कार्यकर्ता अपनी पीड़ा बताया करते थे. कई बार ऐसा हुआ कि हमारे ही कार्यकर्ता को ही नक्सली उत्पीड़न के कारण श्रद्धांजलि देनी पड़ी.

गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि देश अभी आजाद हुआ है. ग्रामीण इलाके के मंडई मेला में भी बड़ी रंगत देखने को मिल रही है. बस्तर में विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बस्तर का विकास लघु वन उपज के आधार पर होगा- विजय शर्मा,गृहमंत्री छग

दंतेवाड़ा का साझा किया संस्मरण

विजय शर्मा ने कहा कि दंतेवाड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष नंदलाल मोडामी ने अपने संस्मरण में बताया कि इस प्रस्ताव के समर्थन में वे खड़े हुए थे. उन्होंने बताया कि पहले वे अपने ही गांव जाने से डरते थे, जिस दिन वह अपने गांव जाते थे उसी दिन शाम होने के पहले ही वापस लौट आते थे. लेकिन पिछले चार-पांच दिनों से वे बेखौफ बिना किसी डर के अपने परिवार के साथ गांव में है.आपको बता दें कि नंदलाल मोडामी वही शख्स है जिसकी गर्दन पर साल 2018 में नक्सलियों में कुल्हाड़ी से वार किया था. जिसकी वजह से उनकी गर्दन लटक गई थी. उस दौरान वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे. उनका बचना भी मुश्किल हो गया था. बहुत मुश्किल से ईश्वर की कृपा से मां दंतेश्वरी की कृपा से वह बच गए.





आज इन सभी विषयों को लेकर कार्य समिति की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अभिनंदन और आभार किया गया. बैठक में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाकर इस नक्सल उन्मूलन अभियान के लिए आभार व्यक्त किया है.



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