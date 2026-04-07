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कांग्रेस ने देश की छवि को पहुंचाया नुकसान, भाजपा ने विश्व मंच पर भारत का बढ़ाया मान- अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया.

Anurag Thakur Slams on Congress
मंडी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक (@AnuragSinghThakur)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:06 PM IST

5 Min Read
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मंडी: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रीय राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा देशहित से ऊपर राजनीति को रखा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जबकि भाजपा सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, "स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है. अब 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल कर सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया गया है. आर्थिक क्षेत्र में भारत ने स्थिरता और विकास का संतुलन बनाए रखते हुए 2014 से 2026 तक औसतन 6.5% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल की. महंगाई दर भी अधिकांश समय भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6% के लक्ष्य के भीतर नियंत्रित रही, जो मजबूत आर्थिक प्रबंधन का प्रमाण है."

भाजपा सांसद ने बताया कि, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में लगभग 304 अरब डॉलर से बढ़कर 700 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है. इसी अवधि में 667 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया, जो वैश्विक निवेशकों के भारत पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2013-14 के लगभग ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर ₹12 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को नई गति मिली है.

'मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने रचा विकास का स्वर्णिम दशक'

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 के लगभग 91,000 किमी से बढ़कर 1.45 लाख किमी से अधिक हो चुकी है. हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर लगभग 150-180 तक पहुंच गई है और मेट्रो नेटवर्क 5 शहरों से बढ़कर 20 से अधिक शहरों तक फैल चुका है.

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने देश के गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में ऐतिहासिक सुधार किया है. मोदी सरकार ने जहां विकास, सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है, वहीं कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और भ्रम की राजनीति की है. भाजपा का संकल्प है कि भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने की दिशा में यह विकास यात्रा निरंतर जारी रहेगी और देश की जनता का विश्वास ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है.

कांग्रेस राज में हिमाचल त्रस्त: राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "हिमाचल प्रदेश की जनता आज महंगाई, टैक्स और कुशासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है. वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता की सेवा करने के बजाय जनता पर बोझ डालने की नीति पर काम कर रही है. प्रदेश की जनता पर एक के बाद एक टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ दी गई है. बिजली के बढ़े हुए बिल लोगों को करंट मार रहे हैं, पानी के दाम बढ़ाए गए हैं, HRTC के किराए में वृद्धि की गई है और कई रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है. राशन डिपो में लोगों को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है, वह भी महंगे दामों पर दिया जा रहा है. स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी, सीमेंट के बढ़ते दाम और एंट्री टैक्स ने आम जनता, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है."

'प्रदेश में हर वर्ग परेशान'

राजीव बिंदल ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने डीजल पर पहले ही ₹10.40 का वैट लगाया हुआ है और अब ₹5 प्रति लीटर सेस लगाकर महंगाई को और बढ़ा दिया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं, एक तरफ राहत, दूसरी तरफ लूट, यही कांग्रेस सरकार का असली चेहरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में माफिया राज, भाई-भतीजावाद और मित्रवाद चरम पर है, जबकि बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों, बागवानों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है. आज हर वर्ग परेशान है, हर घर में आक्रोश है. उन्होंने कहा, भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति में संकल्प लिया है कि जनता के हर मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया जाएगा.

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