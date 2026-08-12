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भाजपा नेता की सुक्खू सरकार को चुनौती, 'दम है तो तत्काल करवाओ शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव'

"अगर सरकार में दम है तो आज ही शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित करे. भाजपा के 13 समर्थित जिला परिषद सदस्य पूरी मजबूती से हमारे साथ हैं और इसके अलावा 3 अन्य जिला परिषद सदस्य भी भाजपा के संपर्क में हैं. चुनाव होगा तो वास्तविक संख्या बल सबके सामने आ जाएगा." - बलबीर वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक

शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजे 31 मई 2026 को सामने आ गए हैं, लेकिन ढाई महीने बाद भी जिला परिषद शिमला को उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिला है. अभी तक शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुए हैं. वहीं, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक बलबीर वर्मा ने शिमला जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बल्कि “हिटलरशाही” की मानसिकता से शासन चलाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करने और टालने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है.

बलबीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपनी राजनीतिक हार साफ दिखाई दे रही है और इसी कारण चुनाव करवाने के बजाय जिला परिषद सदस्यों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है. सत्ता और प्रशासनिक तंत्र के जरिए सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की यह रणनीति सफल नहीं होगी. बलबीर वर्मा ने कहा कि भाजपा के 13 समर्थित जिला परिषद सदस्य हाईकोर्ट गए हैं और वहां सरकार को जवाब देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा सरकार से जवाब तलब किया गया है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकती.

"चुनाव तो सरकार को करवाना ही होगा. चाहे कोर्ट के आदेश पर करवाए या फिर लोकतांत्रिक आदर्शों और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं चुनाव करवाए. सरकार जितना चुनाव से भागेगी, उतना ही यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस को अपने संख्या बल पर भरोसा नहीं है." - बलबीर वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक

'जनादेश को प्रशासनिक दबाव से नहीं बदल सकती कांग्रेस'

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला किसी सरकार की इच्छा से नहीं बल्कि निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के लोकतांत्रिक मतदान से होना चाहिए. अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो उसे चुनाव करवाने से डर किस बात का है? भाजपा के 13 समर्थित जिला परिषद सदस्य मजबूती से खड़े हैं और तीन अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य भाजपा के संपर्क में हैं. ये ही राजनीतिक स्थिति कांग्रेस सरकार की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक जनादेश को प्रशासनिक दबाव से नहीं बदल सकती. शिमला जिला परिषद का फैसला बंद कमरों में नहीं, लोकतांत्रिक मतदान से होगा और भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.