BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष का मोबाइल हैक; गृह मंत्री, हरियाणा CM सहित कई मंत्रियों से मांगे गए पैसे
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने न्यू आगरा थाना पुलिस को बताया कि 01 जून 2026 को आगरा आए थे. तभी कॉल आई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:31 AM IST
आगरा: साइबर क्रिमिनल ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा का मोबाइल प्रदेश अध्यक्ष का गिफ्ट पार्सल भेजने के बहाने हैक कर लिया. इसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के मोबाइल नंबर से गृहमंत्री, पीएमओ कार्यालय, हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के मंत्रियों समेत 6000 से अधिक लोगों से पैसे भी मांगे.
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की शिकायत पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. साइबर थाना और पुलिस की जांच में सामने आया है कि बिहार के मेहसी क्षेत्र से साइबर क्रिमिनल ने मोबाइल हैक किया था. कई लोगों से पैसे मांगे, जिनमें कईयों ने पैसे भेज भी दिए हैं. फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की तलाश जुटी है.
क्या है पूरा मामला: हाथरस निवासी दिनेश चंद शर्मा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक, संगठन मंत्री रहे हैं. वह हाल में उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा ने न्यू आगरा थाना पुलिस को बताया कि 01 जून 2026 को आगरा आए थे.
तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. जब मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे कॉल करने वाले ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गिफ्ट पार्सल से भेजने के लिए कही. कॉलर ने डिलीवरी मैन को लोकेशन देने के बहाने पहले स्टार और फिर हैश लगाकर एक नंबर डायल करने को कहा.
मैंने जैसे ही वह नंबर डायल किया. वैसे ही मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक हैक हो गया. साइबर क्रिमिनल ने इसके बाद मेरे परिचित और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ ही गृह मंत्री, पीएमओ समेत अन्य राज्यों के लोगों से रुपए की डिमांड की.
पीड़ित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस को बताया कि परिचित कॉल करके जानकारी दे रहे हैं. इससे आशंका है कि मेरे मोबाइल से साइबर क्रिमिनल को जो VIP नंबर मिले हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.
इनसे की रुपयों की डिमांड: न्यू आगरा थाना पुलिस और साइबर थाना की जांच में यह सामने आया कि साइबर क्रिमिनल ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के मोबाइल को हैक करके उनके मोबाइल नंबर से जरूरत का बहाना कर अलग-अलग रकम ऑनलाइन भेजने की मांग की.
सैकड़ों बड़ी राजनीतिक हस्तियों से रुपए मांगे गए हैं. साइबर क्रिमिनल ने गृहमंत्री अमित शाह, पीएमओ कार्यालय के अधिकारियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों को भी संदेश भेजकर रुपए मांगे हैं.
लगातार लोगों से रुपए की डिमांड की गई. इसमें अहमदाबाद के एक परिचित ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को कॉल करके साइबर क्रिमिनल की हरकत के बारे में जानकारी दी. इसके साथ ही आगरा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शिव शंकर शर्मा ने 20 हजार रुपए साइबर क्रिमिनल के बताए बैंक खाते में भेजे हैं.
DGP तक पहुंचा मामला: गृह मंत्रालय से मामले की जानकारी DGP राजीव कृष्ण को दी गई है. DGP के निर्देश पर साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष से संपर्क किया. इसके बाद न्यू आगरा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि साइबर क्रिमिनल ने करीब 2 लाख से ज्यादा रुपए QR कोड भेजकर वसूले हैं. जिस कॉलर ने प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद को कॉल किया था. उसके मोबाइल की लोकेशन बिहार कि मेहसी क्षेत्र की मिली है. जिस नंबर पर कॉल कराई गई थी, वह जयपुर का है. इसके साथ ही जिस खाते में लोगों से रकम ट्रांसफर कराई गई. पुलिस ने ऐसे बैंक खाते फ्रीज कराए हैं.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि साइबर ठगी का मामला सामने आया है. साइबर क्रिमिनल ने जिन नंबरों से कॉल किया गया था. उनका पता किया जा रहा है. इस मामले की जांच में साइबर थाना पुलिस की टीम भी कर रही है.
लोगों से अपील है कि साइबर क्रिमिनल की बातों में फंसाकर मोबाइल नंबर से बताए मोबाइल नंबर पर स्टार और फिर हैश लगाकर डायल न करें. इससे मोबाइल नंबर को साइबर क्रिमिनल रिमोट मोड पर लेकर हैक कर लेते हैं. इसलिए, अनजान मोबाइल नंबर से आई कॉल को रिसीव नहीं करें.
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