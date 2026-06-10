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BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष का मोबाइल हैक; गृह मंत्री, हरियाणा CM सहित कई मंत्रियों से मांगे गए पैसे

BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष का मोबाइल हैक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: साइबर क्रिमिनल ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा का मोबाइल प्रदेश अध्यक्ष का गिफ्ट पार्सल भेजने के बहाने हैक कर लिया. इसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के मोबाइल नंबर से गृहमंत्री, पीएमओ कार्यालय, हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के मंत्रियों समेत 6000 से अधिक लोगों से पैसे भी मांगे. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की शिकायत पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. साइबर थाना और पुलिस की जांच में सामने आया है कि बिहार के मेहसी क्षेत्र से साइबर क्रिमिनल ने मोबाइल हैक किया था. कई लोगों से पैसे मांगे, जिनमें कईयों ने पैसे भेज भी दिए हैं. फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की तलाश जुटी है. क्या है पूरा मामला: हाथरस निवासी दिनेश चंद शर्मा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक, संगठन मंत्री रहे हैं. वह हाल में उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा ने न्यू आगरा थाना पुलिस को बताया कि 01 जून 2026 को आगरा आए थे. तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. जब मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे कॉल करने वाले ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गिफ्ट पार्सल से भेजने के लिए कही. कॉलर ने डिलीवरी मैन को लोकेशन देने के बहाने पहले स्टार और फिर हैश लगाकर एक नंबर डायल करने को कहा. मैंने जैसे ही वह नंबर डायल किया. वैसे ही मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक हैक हो गया. साइबर क्रिमिनल ने इसके बाद मेरे परिचित और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ ही गृह मंत्री, पीएमओ समेत अन्य राज्यों के लोगों से रुपए की डिमांड की. पीड़ित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस को बताया कि परिचित कॉल करके जानकारी दे रहे हैं. इससे आशंका है कि मेरे मोबाइल से साइबर क्रिमिनल को जो VIP नंबर मिले हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इनसे की रुपयों की डिमांड: न्यू आगरा थाना पुलिस और साइबर थाना की जांच में यह सामने आया कि साइबर क्रिमिनल ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के मोबाइल को हैक करके उनके मोबाइल नंबर से जरूरत का बहाना कर अलग-अलग रकम ऑनलाइन भेजने की मांग की.