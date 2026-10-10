सोनभद्र : आगामी चुनाव को लेकर BJP की बढ़ी सक्रियता, प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश
कहा- जब विपक्ष को हार का डर सताता है, तो वह चुनावी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:34 PM IST
सोनभद्र : भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह शनिवार को जनपद दौरे पर पहुंचे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने यूजीसी के मुद्दे, पेड़ों की कटाई, अखिलेश यादव के अयोध्या जाने और चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने यूजीसी के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है. सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, जिससे समाज में तनाव पैदा हो. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं. साथ ही, उन्होंने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है कानून के अंतर्गत इसके लिए उपाय किए गए हैं.
वहीं, सोनभद्र में बन रही विंध्य कॉरिडोर परियोजना के दौरान जंगल कटने और विस्थापन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट और हाईवे बनाने के लिए कई बार पेड़ों को हटाना पड़ता है. उनके मुताबिक, प्रोजेक्ट और हाइवे निर्माण के दौरान काटे गए पेड़ों की तुलना में दोगुने पेड़ लगाने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों के हितों का भी ध्यान रखती है.
उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने अखिलेश यादव के अयोध्या जाने को लेकर उनके परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को यह घटना याद है. सभी जानते हैं कि पूर्व में उनकी पार्टी की सरकार ने ही किया है.
चुनाव को लेकर रमेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. वहीं, जब विपक्ष को हार का डर सताता है, तो वह चुनावी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते हैं.
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