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सोनभद्र : आगामी चुनाव को लेकर BJP की बढ़ी सक्रियता, प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह शनिवार को जनपद दौरे पर पहुंचे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने यूजीसी के मुद्दे, पेड़ों की कटाई, अखिलेश यादव के अयोध्या जाने और चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश (Video Credit; ETV Bharat) भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने यूजीसी के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है. सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, जिससे समाज में तनाव पैदा हो. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं. साथ ही, उन्होंने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है कानून के अंतर्गत इसके लिए उपाय किए गए हैं.