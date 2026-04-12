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नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण से बढ़ेगी महिलाओं की सत्ता में भागीदारीः गीता कोड़ा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने अपनी बातें रखीं.

BJP State Vice President Geeta Koda
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 7:52 PM IST

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रांची: भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के नाम में ही इसका सार छिपा है. नाम से ही पता चल रहा है नारियों का वंदन का यह अधिनियम है, जिसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई जा रही है. झारखंड की महिलाएं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हैं.

गीता कोड़ा ने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है. यह लक्ष्य बिना महिलाओं के सहयोग और योगदान के संभव नहीं है. अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि सारथी बन रही हैं. महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए 33% आरक्षण देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है. इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से नारियों को सम्मान और उन्हें नेतृत्व का अवसर देने का काम किया है.

भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण की पक्षधर

उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही महिला सशक्तीकरण के पक्षधर रहे हैं, भारतीय संस्कृति में भी नारी के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है.जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता बसते हैं, आज देश की 70 करोड़ और झारखंड की पौने 2 करोड़ महिलाएं प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह रही हैं.

अधिनियम से महिलाओं के संघर्ष को मिला विराम

गीता कोड़ा ने कहा कि घर-आंगन की दहलीज से बाहर आकर नेतृत्व में भागीदारी पाने की यह उपलब्धि कोई एक दो दिन में नहीं मिली है, बल्कि इस भागीदारी के लिए महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया है. आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उस संघर्ष को विराम मिल रहा है और नेतृत्व का जो अवसर मिल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार का अहम योगदान है.

महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं का उल्लेख किया

भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक में ऐसी कई योजनाएं लाई गई जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उन्हें सशक्त करने में वह कदम "मील का पत्थर" साबित हुआ है.33 करोड़ महिलाओं का बैंक खाता खुलना, 69% महिलाओं को मुद्रा योजना से ऋण देना,10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वाबलंबी बनाना, जल जीवन मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों में साफ पानी महिलाओं को मिल रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन देकर देश की महिलाएं धुआं से मुक्ति हुईं हैं, पीएम आवास में 74% से ज्यादा घरों का स्वामित्व महिलाओं को मिलना कुछ ऐसे कदम हैं जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं.

नीति निर्धारण में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी

भाजपा नेत्री गीता कोड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव हो या हाल ही में झारखंड में संपन्न निकाय चुनाव, महिलाओं ने अपना दमखम दिखाने का काम किया है. यह साबित करता है कि जहां महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण जब मिलेगा तो विधानसभा से लेकर संसद तक राष्ट्र निर्माण में महिलाएं अपना अहम योगदान निभाने का काम करेंगी. स्वाभाविक रूप से जब नीति निर्धारण में इनकी भागीदारी बढ़ेगी तो इनसे जुड़ी समस्याओं चाहे वह सुरक्षा का हो या विकास का हो, इनका समाधान खुद ही संभव होता चला जाएगा.

विपक्ष से समर्थन की उम्मीद-गीता कोड़ा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संसद का विशेष सत्र जो 16, 17 और 18 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रहा है, विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों से भी इस अधिनियम का समर्थन करने का आग्रह है, ताकि 2029 में देश निर्माण में और 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में महिलाओं को भी अपनी उचित भागीदारी निभाने का मौका मिले. इस दौरान गीता कोड़ा ने एक नंबर 9667173333 भी जारी किया, ताकि लोग मिस्ड कॉल कर इस अधिनियम को अपना समर्थन दे सकें. प्रेसवार्ता के दौरान आरती कुजूर, सीमा सिंह, शोभा यादव, नेहा सिंह, पायल सोनी भी मौजूद रहीं.

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