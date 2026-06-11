बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा- टूट के कगार पर है कांग्रेस, हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से बचने के लिए अपने घोड़े को बांध कर रखें
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही का कहना है कि झारखंड कांग्रेस टूट के कगार पर है. हॉर्स ट्रेडिंग पर भी उन्होंने अपनी बात रखी.
Published : June 11, 2026 at 9:01 PM IST
दुमका: भाजपा के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अब टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है. भानु प्रताप शाही ने दुमका में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह बिखर चुकी है और उसका मनोबल भी पूरी तरह गिर गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चार मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों से साफ पता चलता है कि महागठबंधन की गांठ ढीली पड़ चुकी है.
अपने घोड़ों को अच्छे से बांधकर रखें- भानु प्रताप शाही
राज्यसभा चुनाव को लेकर शाही ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा, "कांग्रेस अगर हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा महसूस कर रही है तो अपने घोड़ों को अच्छी तरह बांधकर रखें. उन्हें हरा-हरा चारा भी खिलाना चाहिए." उन्होंने बताया कि भाजपा के पास 24 विधायक हैं, इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 16 विधायक होने के बावजूद उसने उम्मीदवार दिया है. भानु प्रताप शाही ने परिमल नाथवानी को समर्थन देने का बचाव करते हुए कहा कि नाथवानी ने राज्य के लिए काफी कार्य किए हैं, इसलिए भाजपा उनका समर्थन कर रही है. उन्हें विश्वास है कि नाथवानी चार-पांच विधायकों को अपने पक्ष में कर लेंगे.
इरफान अंसारी को चापाकल में कूदकर जान दे देनी चाहिए- भानु प्रताप शाही
भानु प्रताप शाही ने दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया. अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन महीनों से बंद पड़ी होने और मरीजों को उचित सुविधाएं न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, फिर भी यहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. पड़ोसी जिले से आने वाले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "नदी-तालाब में पानी नहीं है, ऐसे में इरफान अंसारी को चापाकल में कूदकर जान दे देनी चाहिए." उन्होंने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.
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