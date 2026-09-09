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JPSC-JSSC गड़बड़ी मामले में CBI जांच की मांग पर भाजपा-झामुमो आमने-सामने, BJP ने कहा- सीबीआई जांच हुई तो सीएम भी आएंगे जद में

रांची: झारखंड में 14वीं JPSC और JSSC-CGL में कथित तौर पर हुई भारी गड़बड़ी पर सूबे की राजनीति अभी गरमाई हुई है और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभय कुमार सिंह ने फिर एक बार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए एक बड़ा आरोप लगा दिया. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पूरे मामले की सीआईडी जांच इस लिए करा रहे हैं क्योंकि वह अपने प्यादों को बचाना चाहते हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जांच के घेरे में आ सकते हैंः भाजपा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने CBI जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी से जांच होने पर मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा. उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसी जांच की स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. अभय सिंह ने इसे लेकर सरकार से CBI जांच पर विचार करने की मांग की.

अभय सिंह और मनोज पांडेय के बयान (Etv Bharat)

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