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झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर भड़के प्रतुल शाहदेव, बोले- राज्य में घूम रहे हैं खुलेआम 'रहमान डकैत'

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है.

BJP State Spokesperson Pratul Shahdeo
बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव और कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर झारखंड में करीब साढ़े छह वर्षों से चल रही महागठबंधन के दौरान हुई रेप, मर्डर, चोरी, अपहरण जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 के बाद से राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और कांग्रेस के सहयोग से चल रही महागठबंधन की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है.

विधि व्यवस्था की खस्ताहाल

रेप, बलात्कार, चोरी, छिनतई, मर्डर जैसे अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. इस दौरान प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 2019 से अब तक हेमंत सरकार में बेतहाशा अपराधिक घटनाओं से साफ है कि विधि व्यवस्था की खस्ताहाल, व्यवस्था के बीच यहां हर गली में "रहमान डकैत" घूम रहा है.

संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर बोलते हुए प्रतुल शाहदेव (Etv bharat)

झारखंड बीजेपी की दुकान धार्मिक भावनाएं भड़काने से चलती है: कांग्रेस

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता अपने राष्ट्रीय नेताओं की चोरी और भ्र्ष्टाचार, महिला उत्पीड़न के मामले से परेशान हैं लेकिन उनकी मजबूरी है कि वह रहमान-नौशाद का नाम इसलिए लेंगे क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानदारी ऐसे ही धार्मिक भावनाएं भड़काने से चलती है.

हर गली में 'रहमान डकैत' घूम रहा है: प्रतुल शाहदेव

दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा था कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति चौपट है और झारखंड की हर गली में 'रहमान डकैत' घूम रहा है. प्रतुल शाहदेव ने 2019 से जनवरी 2026 तक NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि 61 महीनों में राज्य में 10113 रेप, 11000 किडनैपिंग और 9213 हत्याएं, 60000 चोरी की घटना हुई है.

राज्य में विधि व्यवस्था चौपट: बीजेपी

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होने आरोप लगाया कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से चौपट हो गई है और यहां स्थिति ऐसी हो गई है जैसे हर गली में 'रहमान डकैत' घूम रहा है और लोग पूरे तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े

प्रतुल शाहदेव ने आगे बताया कि जनवरी, 2020 से जनवरी, 2026 तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और झारखंड पुलिस के वेबसाइट से मिले आंकड़ों के अनुसार, अब तक बलात्कार की 10113 घटनाएं, किडनैपिंग की 11000 से ज्यादा घटनाएं, चोरी की 60000 से ज्यादा वारदातें, 9213 हत्याएं और कुल 2 लाख 80 हजार संज्ञेय अपराध हुए हैं. 2020 से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

प्रतुल शाहदेव का झामुमो- कांग्रेस पर हमला

वहीं झामुमो और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग पर भी प्रतुल शाहदेव ने चुटकी लेते हुए कहा था कि कोई किसी को विषैला सांप बता रहा है तो कोई किसी को भ्र्ष्टाचारी लेकिन उन्हें लगता है कि ये दोनों दुमुंहा डोरवा सांप है, जो सत्ता सुख पाने के लिए अलग अलग मुंह से अपनी बात बदलते रहते हैं.

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