झारखंड में हर रोज हाइवा से हो रही है 12 से 14 मौत, महागठबंधन सरकार बालू से तेल निकाल रही हैः अमित मंडल
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने प्रेसवार्ता में महागठबंधन सरकार को बालू एवं अवैध खनन के मुद्दे पर जमकर घेरा.
Published : April 5, 2026 at 9:02 PM IST
रांची: पूर्व विधायक एवं झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर महागठबंधन सरकार को बालू एवं अवैध खनन के मुद्दे पर जमकर घेरा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में हर साल हाइवा से मृत्यु की दर काफी चिंताजनक है. हर दिन 12 से 14 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो रही है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 4200 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 2023 में 4173 लोगों की मौत हो गई है और 2024 में 3659 लोगों की मौत हो गई है.
घर बनाने के लिए मुफ्त में दिया जाएगा बालू: बीजेपी
अमित मंडल ने कहा कि कोरोना काल में हुई कुल 5331 से अधिक मौत हर साल हाइवे और हाई स्पीड के कारण झारखंड में हो रही है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने खुद विधानसभा के अंदर यह कहा है कि गैर आयकर दाताओं और गरीब को घर बनाने के लिए बालू मुफ्त दिया जाएगा, क्या आज झारखंड में बालू मुफ्त दिया जा रहा है?
हर जिले में टास्क फोर्स बनाने की हुई थी बात
मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी कहा था कि एक व्यक्ति को अधिकतम 2000 सीएफटी यानी लगभग 20 ट्रैक्टर बालू मुफ्त दिया जाएगा, क्या आज मुफ्त बालू क्षेत्र की जनता को मिल रहा है? मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर अवैध खनन पर सख्त निर्देश दिया था एवं उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को सीधे तौर पर अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी दी थी एवं प्रत्येक जिले में टास्कफोर्स बनाने की बात कही थी. इसके साथ ही हर एक बालूघाट में सीसीटीवी लगाने की घोषणा भी की थी लेकिन आज कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं दिख रही है.
माइनिंग माफिया के प्रेशर में हैं डीसी और एसपी: बीजेपी
उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में के राजू ने कई मुद्दों पर लेकर राज्य सरकार को खुद ही घेरा है. उन्होंने कहा है कि माइनिंग माफिया का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बड़ा है और डीसी और एसपी, सीधे माइनिंग माफिया के प्रेशर में हैं. भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन भी उन्होंने राज्य सरकार पर लगाया है. सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर भी के राजू ने चिंता जाहिर की और गठबंधन की जिम्मेदारियों पर भी उन्होंने टिप्पणी की है.
'कांग्रेस, झामुमो और राजद में खींचतान की स्थिति'
वहीं दूसरी तरफ सुप्रियो भट्टाचार्य जो झामुमो के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस की तुलना दोमुंहे विषैले सांप के तौर पर की थी और कहा था कि कब कांग्रेस किसको काट ले यह कहना मुश्किल है. ऐसे में यह साफ प्रतीत होता है कि एक दूसरे को लेकर कांग्रेस, झामुमो और राजद में खींचतान की स्थिति बनी हुई है.
कांग्रेस में 'बौखलाहट': अमित मंडल
अमित मंडल ने सारे मुद्दे को असम चुनाव से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो की फजीहत कांग्रेस और राजद द्वारा हुई थी, उसी की द्वेष भावना को लेकर इस तरह की षड्यंत्र और इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है. कहीं ऐसा तो नहीं इस अवैध कमाई के कारण कांग्रेस को जो पैसे चुनाव में जाना चाहिए था, वह झामुमो ने बंद कर दिया हो और इसी से कांग्रेस बौखलाकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है.
अवैध खनन पर रोक होनी चाहिए
बीजेपी नेता ने सरकार को सुझाव दिया कि यदि सही मायने में सरकार गोड्डा समेत अन्य जिलों से अवैध बालू के खनन को रोकना चाहती है तो प्रतिदिन महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाना होगा. इसके साथ ही यदि निष्पक्ष जांच करानी है तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के मालिक को खोजना होगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पायेगा. इधर, प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह कुशवाहा और तारिक इमरान भी मौजूद रहे.
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