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कानपुर में बड़ी वारदात; भाजपा प्रदेश मंत्री रमेश यादव के फार्म हाउस में घुसे नकाबपोश बदमाश, बंधक बनाकर 50 लाख की लूट

कानपुर में बड़ी लूट ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. नकाबपोश बदमाशों ने बदमाशों ने सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश मंत्री और तीन बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके रमेश यादव के घर में घुसकर उन्हें बंधक बना लिया और लगभग 50 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया. इस दुस्साहसिक वारदात से राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई हैं.

भाजपा नेता रमेश यादव (Photo Credit; ETV Bharat) तमंचे और चाकू के बल पर बंधक बनाया

रमेश यादव ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार देर रात करीब 11 बजे उनके फार्म हाउस से सभी वर्कर जा चुके थे. वे अकेले कमरे में बैठकर फोन में बिजी थे. तभी बाउंड्री फांदकर काले रंग के कपड़े पहने दो लड़के अंदर घुसे. बदमाशों में एक के हाथ में तमंचा और दूसरे के पास चाकू था. उन्होंने तुरंत रमेश यादव को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट की. भागते समय सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों के कैद होने की बात सामने आई है. उनके जाने के बाद रमेश ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी. भाजपा नेता का फार्म हाउस (Photo Credit; ETV Bharat) मची खलबली, मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी एक कद्दावर राजनीतिक हस्ती के घर हुई इस बड़ी वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा, डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी और स्थानीय थाने की भारी फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरी रात घटनास्थल की पड़ताल की और आसपास के इलाकों की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.