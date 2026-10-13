कानपुर में बड़ी वारदात; भाजपा प्रदेश मंत्री रमेश यादव के फार्म हाउस में घुसे नकाबपोश बदमाश, बंधक बनाकर 50 लाख की लूट
फार्म हाउस में घुसे थे दो बदमाश, एक के हाथ में तमंचा तो दूसरे के हाथ में चाकू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:27 AM IST
कानपुर: अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. नकाबपोश बदमाशों ने बदमाशों ने सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश मंत्री और तीन बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके रमेश यादव के घर में घुसकर उन्हें बंधक बना लिया और लगभग 50 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया. इस दुस्साहसिक वारदात से राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई हैं.
तमंचे और चाकू के बल पर बंधक बनाया
रमेश यादव ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार देर रात करीब 11 बजे उनके फार्म हाउस से सभी वर्कर जा चुके थे. वे अकेले कमरे में बैठकर फोन में बिजी थे. तभी बाउंड्री फांदकर काले रंग के कपड़े पहने दो लड़के अंदर घुसे. बदमाशों में एक के हाथ में तमंचा और दूसरे के पास चाकू था. उन्होंने तुरंत रमेश यादव को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट की. भागते समय सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों के कैद होने की बात सामने आई है. उनके जाने के बाद रमेश ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी.
मची खलबली, मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी
एक कद्दावर राजनीतिक हस्ती के घर हुई इस बड़ी वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा, डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी और स्थानीय थाने की भारी फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरी रात घटनास्थल की पड़ताल की और आसपास के इलाकों की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि, सूचना मिलते ही वह खुद मौके पर पहुंचे थे. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
कद्दावर राजनीतिक हस्ती हैं रमेश यादव
बता दें कि, रमेश यादव तीन साल ब्लॉक प्रमुख रहने के साथ ही वर्ष 2022 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर बिठूर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं. वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री के पद पर हैं. इतने रसूखदार और राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के घर इस तरह की घटना होना शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. फिलहाल, पुलिस और एसओजी की टीमें मामले के खुलासे में जुटी हैं.
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