आप बड़े आदमी हैं, एक करोड़ चाहिए...कानपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री को बंधक बनाकर कैश-जेवर लूटे, 37 मिनट तक फार्महाउस में रहे नकाबपोश
बदमाशों ने तमंचे के बल पर नकदी और जेवरात लूट लिए. हाथ-पैर बांधकर मुंह पर टेप लगाया और बाथरूम में बंद कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:08 PM IST
कानपुर : सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र स्थित भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और बिधनू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह यादव के फार्महाउस में नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर करीब 37 मिनट तक बंधक बनाए रखा. बदमाशों ने तमंचे और चाकू के बल पर नकदी और जेवरात लूट लिए.
रमेश यादव ने बताया कि कल रात ही लखनऊ से अपने फार्महाउस पर आया था. फार्महाउस पर सुरक्षा में तैनात गार्ड और अन्य कर्मचारी खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. देर रात करीब 11 बजे अपने कमरे में अकेले था, तभी काले लिबास में दो नकाबपोश बदमाश फार्महाउस के अंदर घुस आए.
एक बदमाश के हाथ में चाकू था, जबकि दूसरे ने तमंचा तान दिया. बदमाशों ने चेतावनी दी कि अगर शोर मचाया तो ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया जाएगा, क्योंकि वे अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आए थे.
बाथरूम में बंद कर दिया, दी बजरंगबली की कसम : रमेश यादव ने बताया, बदमाशों ने एक करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे एक करोड़ चाहिए, हम बहुत परेशान हैं, हमें पैसे कहीं देना है, हम मरेंगे नहीं और आपको मारने नहीं आए हैं.
रमेश यादव ने कहा, जब मैंने इतने पैसे न होने की बात कही और कमरे में रखे 10 से 15 लाख रुपये देने को कहा, तो बदमाशों ने लॉकर खुलवाकर उसमें रखे करीब 12 लाख रुपये, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली.
इसके बाद बदमाशों ने हाथ-पैर और मुंह पर सेलोटेप लगा दिया. कमरे के अंदर बने बाथरूम में बंद कर दिया. पसीना पोंछने के लिए उन्हें तौलिया और पानी की बोतल दी. जाते समय बदमाशों ने धमकी दी कि 15 मिनट तक वे खुद को खोल नहीं पाएंगे और बजरंगबली की कसम भी दिलाई कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे.
खुद हाथ-पैर खोलकर गार्ड को दी सूचना : घटना के बाद रमेश यादव ने किसी तरह अपने हाथ-पैरों को खींचा और मुंह से प्रयास करके खुद को बंधनमुक्त किया. इस दौरान उनके हाथ भी छिल गए. इसके बाद उन्होंने पीछे के रास्ते से निकलकर गार्ड को फोन किया. गार्ड ने दरवाजा खोला और उन्हें बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस ने की जांच पड़ताल : घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा, डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी और एडीसीपी साउथ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने रातभर घटनास्थल का जायजा लिया. मंगलवार सुबह फिर करीब 12.30 बजे अपर पुलिस आयुक्त विपिन ताडा ने पुलिस टीम के साथ बाइक से उस रास्ते का भी दौरा किया, जिससे बदमाशों के भागने की आशंका है.
डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य : देर रात हुई इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल, कमरे और बाउंड्रीवॉल के पीछे खेतों तक जाकर सुराग तलाशे. पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि बदमाश पीछे के खेतों के रास्ते से ही फरार हुए हैं.
पुलिस की 8 टीमें गठित : अपर पुलिस आयुक्त विपिन ताडा ने बताया कि डीसीपी साउथ के नेतृत्व में सर्विलांस, सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र की 8 टीमों का गठन किया गया है. फार्महाउस सुनसान इलाके में होने के कारण वहां के अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर वारदात का जल्द खुलासा किया जाएगा.
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