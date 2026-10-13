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आप बड़े आदमी हैं, एक करोड़ चाहिए...कानपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री को बंधक बनाकर कैश-जेवर लूटे, 37 मिनट तक फार्महाउस में रहे नकाबपोश

भाजपा नेता रमेश यादव को बंधक बनाकर लूट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र स्थित भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और बिधनू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह यादव के फार्महाउस में नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर करीब 37 मिनट तक बंधक बनाए रखा. बदमाशों ने तमंचे और चाकू के बल पर नकदी और जेवरात लूट लिए.

रमेश यादव ने बताया कि कल रात ही लखनऊ से अपने फार्महाउस पर आया था. फार्महाउस पर सुरक्षा में तैनात गार्ड और अन्य कर्मचारी खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. देर रात करीब 11 बजे अपने कमरे में अकेले था, तभी काले लिबास में दो नकाबपोश बदमाश फार्महाउस के अंदर घुस आए.

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव ने बताई आपबीती. (Video Credit; ETV Bharat) एक बदमाश के हाथ में चाकू था, जबकि दूसरे ने तमंचा तान दिया. बदमाशों ने चेतावनी दी कि अगर शोर मचाया तो ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया जाएगा, क्योंकि वे अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आए थे. बाथरूम में बंद कर दिया, दी बजरंगबली की कसम : रमेश यादव ने बताया, बदमाशों ने एक करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे एक करोड़ चाहिए, हम बहुत परेशान हैं, हमें पैसे कहीं देना है, हम मरेंगे नहीं और आपको मारने नहीं आए हैं. रमेश यादव ने कहा, जब मैंने इतने पैसे न होने की बात कही और कमरे में रखे 10 से 15 लाख रुपये देने को कहा, तो बदमाशों ने लॉकर खुलवाकर उसमें रखे करीब 12 लाख रुपये, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली. इसके बाद बदमाशों ने हाथ-पैर और मुंह पर सेलोटेप लगा दिया. कमरे के अंदर बने बाथरूम में बंद कर दिया. पसीना पोंछने के लिए उन्हें तौलिया और पानी की बोतल दी. जाते समय बदमाशों ने धमकी दी कि 15 मिनट तक वे खुद को खोल नहीं पाएंगे और बजरंगबली की कसम भी दिलाई कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे. पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)