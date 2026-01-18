ETV Bharat / state

चमोली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जबरदस्त विरोध, कांग्रेसियों और UKD कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे

सांसद खेल महाकुंभ के दौरान गृह जनपद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया. रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे थे. इसी दौरान कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर डिग्री कॉलेज गेट पर उनका जमकर विरोध किया. विरोध प्रदर्शन के चलते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और जोर-आजमाइश देखने को मिली, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

चमोली: राज्य सभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखा कर उनका जमकर विरोध किया.राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का शुभारम्भ करने पहुंचे थे. अंकिता भंडारी हत्याकांड, मनरेगा समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया. इस दौरान पुलिस को भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने में काफी मशक्त करनी पड़ी.

विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा नेता जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा न होने को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि पूरे प्रदेश में इसको लेकर विरोध जारी है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

हालांकि पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को मौके से डिटेन कर स्थिति को नियंत्रित किया और कानून-व्यवस्था बनाए रखी. वहीं दूसरी ओर, सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी के शुभारम्भ के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य करती हैं. बताते चलें कि बीत दिन उत्तराकाशी में भी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम से लौटते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोककर काले झंडे दिखाए थे.कृषि मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में आयोजित “सरकार जन-जन के द्वार” कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे.

कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब मंत्री और स्थानीय विधायक का काफिला वापस लौट रहा था, तभी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के वाहन को रोककर काले झंडे दिखाए थे. उनका आरोप था कि भाजपा सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर विफल रही है और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बना रहा. हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस बल ने स्थिति को संभालते हुए किसी तरह के टकराव की स्थिति नहीं बनने दी और काफिले को सुरक्षित रवाना कराया.

