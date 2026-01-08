ETV Bharat / state

वाराणसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'समाजवादी पार्टी PDA को लेकर कन्फ्यूज', पंकज चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 5:37 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 6:24 PM IST

वाराणसी/मिर्जापुर/शाहजहांपुर : भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं. प्रदेश अध्यक्ष ने बुधवार देर शाम सर्किट हाउस पहुंचने के बाद पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की. मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की योजनाओं और संगठन को मजबूत करने के रोड मैप पर चर्चा की. गुरुवार को उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया.

'कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है' : उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है? कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है तो वह खुद कन्फ्यूज है. पीडीए अगर होता है तो भाजपा सर्व समाज की पार्टी है सबको लेकर चलती है. यह जातीय आधारित पार्टियों का हश्र आपने बिहार में देखा. उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है. 365 दिन वह जन सेवा करता रहता है.

पत्रकारों से बातचीत करते यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Video credit: ETV Bharat)

'विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में रोड मैप तैयार' : उन्होंने कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड मैप तैयार किया है. उन्होंने प्रदेश सरकार के आने वाले आम बजट को आम जनमानस का बजट बताया. उन्होंने कहा कि सरकार बजट पर बहुत ही गंभीरता से कम कर रही है. पब्लिक को कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस पर पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत काटे गए नाम को लेकर उन्होंने कहा कि जो पहले चरण में दो करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम हटे हैं, वह अलग-अलग श्रेणी में हैं. हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह ड्राफ्ट रोल लेकर हर बूथ तक पहुंचे और चेक करें. यदि गड़बड़ है तो उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुनः वोटर बनाए जाने के लिए फार्म भरवाकर वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज करवाएं.

यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन
यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन (Photo credit: ETV Bharat)

'भ्रष्टाचार पर डिजिटल स्ट्राइक' : बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ग का ध्यान में रखकर इस बार का बजट तैयार किया जा रहा है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार पर डिजिटल स्ट्राइक कर रही है और यह जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण हैं कि कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि सरकारी योजनाएं पब्लिक के हित में हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए. हम इसी उद्देश्य से 2027 के चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसान, नौजवान, श्रमिक और हर वर्ग का ध्यान रखकर प्राथमिकता पर चीजों को किया है. अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे इस पर काम लगातार हो रहा है. उन्होंने कहा कि नए अधिनियम के तहत पारदर्शिता बढ़ेगी और विशेष कड़े प्रावधान बनेंगे. जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. योजनाओं की निगरानी अब जिओ ट्रैकिंग सैटलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी. श्रमिकों के उपस्थित होने और काम की पुष्टि के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि फर्जी हाजिरी पर रोक लगाई जा सके.

दो दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह
दो दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Photo credit: ETV Bharat)

मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री बोले- राजनीति मेरा बिजनेस नहीं, मिशन है : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दो दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे हैं. उन्होंने गुरुवार की सुबह मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ अष्ठभुजा गेस्ट हाउस में बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने गांव में पेयजल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं, मिशन है. उन्होंने कहा कि नदियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. गंगा के कटान को रोकने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ काम कर रही है. सरकार की योजनाओं का बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ मिल रहा है.

शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की बैठक
शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की बैठक (Photo credit: ETV Bharat)

शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना : प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पार्टी कार्यालय में पदाधिकारी की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीडीए पांचांग उनका बिहार में भी था. अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम लेकर 27 रैलियां बिहार में की थीं. राहुल गांधी ने 15 दिन वोट बचाओ यात्रा निकाली थी, परिणाम क्या हुआ, NDA गठबंधन को 202 सीटें मिलीं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आभास हो गया है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन का हाल होने वाला है. उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा.


