महराजगंज दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महिला आरक्षण बिल पर करेंगे प्रेस कॉंन्फ्रेंस, दिशा बैठक में भी होंगे शामिल
पंकज चौधरी का अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी रहे मौजूद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 9:51 AM IST
महराजगंज: यूपी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र महराजगंज के दौरे पर हैं. सोमवार को पंकज चौधरी दिशा बैठक में शामिल होंगे. इसके साथ ही वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पत्रकारों से भी मुखाबित होंगे. जिसमें वो सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा करेंगे. इससे पहले रविवार को केंद्रीय मंत्री के महराजगंज आगमन पर जिले के कतरारी सीमा पर भीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के महराजगंज आगमन पर पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय पांडेय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया. ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल नजर आया. जैसे ही उनका काफिला जनपद की सीमा में पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंकज चौधरी का जिले से गहरा जुड़ाव है, उनके नेतृत्व में क्षेत्र लगातार विकास की ओर अग्रसर है.
जनसेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) April 19, 2026
आज महराजगंज स्थित आवास पर देर रात्रि तक क्षेत्र के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा हरसंभव सहयोग का आश्वासन प्रदान किया।
संगठन की मजबूती और जनहित के कार्यों को गति देना ही हमारी साझा प्राथमिकता… pic.twitter.com/oiu2MiNVMn
वहीं अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि महराजगंज की धरती से उन्हें हमेशा अपार स्नेह और ऊर्जा मिलती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत माध्यम है, जिसमें हर कार्यकर्ता की भूमिका अहम है. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत ही पार्टी की असली ताकत है.
केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे. इस मौके पर पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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