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जमशेदपुर घटना पर बोले आदित्य साहू- पुलिस मनगढ़ंत कहानी गढ़कर केस को दबाने और निर्दोष को फंसाने का कर रही काम

रांचीः जमशेदपुर हत्याकांड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लगातार दूसरे दिन जमशेदपुर हिमांशु सिंह हत्याकांड पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस और राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल किए. उन्होंने कहा कि झारखंड में कोई भी घटना घटित होने पर मामले को डायवर्ट करने का पुलिस का स्वभाव बन चुका है.

पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैंः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस घटना की मूल चीजों से ध्यान भटकाने का काम करती है. पूर्व की कई घटनाओं में इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं. जमशेदपुर मामले में भी इसी की पुनरावृत्ति की जा रही है. इस मामले में मनगढ़ंत कहानी गढ़कर केस को दबाने और निर्दोष को फंसाने का काम किया जा रहा है. पुलिस और सरकार को इससे बाज आना चाहिए.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान (Etv Bharat)

आदित्य साहू ने कहा कि इस मामले में जिस व्यापारी नीरज सिंह का नाम पुलिस ला रही है, जिस दिन घटना घटी उस दिन नीरज सिंह अपने प्रतिष्ठान में थे भी नहीं. नीरज सिंह अपने प्रतिष्ठान को काफी दिनों से चलाने का काम करते रहे हैं. यह बार अवैध रूप से संचालित नहीं की जा रही है. इसे चलाने के लिए सरकार ने बकायदा लाइसेंस दिया है और तमाम सरकारी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बार का संचालन नीरज सिंह के द्वारा किया जा रहा है.

पुलिस पर लगाया मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप

आदित्य साहू ने सवालिया लहजे में पूछा कि यदि नीरज सिंह अवैध रूप से कारोबार कर रहे थे तो उसे पुलिस-प्रशासन एवं विभाग ने पहले क्यों नहीं बंद कराया? यह कैसे चलाया जा रहा था? सरकार के द्वारा निर्गत लाइसेंस गलत था तो इसे रद्द क्यों नहीं किया गया? क्या उस प्रतिष्ठान के भीतर उस युवक की हत्या हुई है? जब यह जगजाहिर है कि हत्या बीच चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में हुई है तो फिर इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाकर केस को दूसरी दिशा देकर क्यों भटकाया जा रहा है?