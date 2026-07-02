जमशेदपुर घटना पर बोले आदित्य साहू- पुलिस मनगढ़ंत कहानी गढ़कर केस को दबाने और निर्दोष को फंसाने का कर रही काम
रांची में आदित्य साहू ने जमशेदपुर मर्डर केस पर कहा कि झारखंड में पुलिस की ऐसी घटनाओं से ध्यान भटकाने की आदत बन गई है.
Published : July 2, 2026 at 8:16 PM IST
रांचीः जमशेदपुर हत्याकांड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लगातार दूसरे दिन जमशेदपुर हिमांशु सिंह हत्याकांड पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस और राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल किए. उन्होंने कहा कि झारखंड में कोई भी घटना घटित होने पर मामले को डायवर्ट करने का पुलिस का स्वभाव बन चुका है.
पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैंः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस घटना की मूल चीजों से ध्यान भटकाने का काम करती है. पूर्व की कई घटनाओं में इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं. जमशेदपुर मामले में भी इसी की पुनरावृत्ति की जा रही है. इस मामले में मनगढ़ंत कहानी गढ़कर केस को दबाने और निर्दोष को फंसाने का काम किया जा रहा है. पुलिस और सरकार को इससे बाज आना चाहिए.
आदित्य साहू ने कहा कि इस मामले में जिस व्यापारी नीरज सिंह का नाम पुलिस ला रही है, जिस दिन घटना घटी उस दिन नीरज सिंह अपने प्रतिष्ठान में थे भी नहीं. नीरज सिंह अपने प्रतिष्ठान को काफी दिनों से चलाने का काम करते रहे हैं. यह बार अवैध रूप से संचालित नहीं की जा रही है. इसे चलाने के लिए सरकार ने बकायदा लाइसेंस दिया है और तमाम सरकारी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बार का संचालन नीरज सिंह के द्वारा किया जा रहा है.
पुलिस पर लगाया मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप
आदित्य साहू ने सवालिया लहजे में पूछा कि यदि नीरज सिंह अवैध रूप से कारोबार कर रहे थे तो उसे पुलिस-प्रशासन एवं विभाग ने पहले क्यों नहीं बंद कराया? यह कैसे चलाया जा रहा था? सरकार के द्वारा निर्गत लाइसेंस गलत था तो इसे रद्द क्यों नहीं किया गया? क्या उस प्रतिष्ठान के भीतर उस युवक की हत्या हुई है? जब यह जगजाहिर है कि हत्या बीच चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में हुई है तो फिर इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाकर केस को दूसरी दिशा देकर क्यों भटकाया जा रहा है?
गलती कोई करे और सजा किसी दूसरे को क्योंः आदित्य साहू
उन्होंने इस मामले में अपराधियों के साथ-साथ हत्या के समय मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है, साथ ही उन्होंने नीरज सिंह पर दर्ज किए गए मुकदमा की निष्पक्ष जांच कर केस से उनका नाम तत्काल हटाने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि गलती कोई करे और सजा किसी और को क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा नीरज सिंह की दो-दो गाड़ियों को सीज करने की बात सामने आ रही है. नीरज सिंह की पत्नी और बेटी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. इससे उनके परिवार का जीवन तनावपूर्ण हो गया है, यह अनुचित है.
पुलिस मूकदर्शक बनी रहीः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी गलत चीजों को संरक्षण नहीं दे सकती है और किसी के साथ ज्यादती हो, इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि जमशेदपुर की घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है. वह युवक जान बचाने के लिए पुलिस के वाहन में घुसता है, अपराधी पुलिस के सामने पुलिस वाहन से खींचकर सड़क पर पटककर उसकी हत्या कर देते हैं, एक अन्य युवक कोलकाता में अभी भी जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है. पूरी घटनाक्रम में पुलिस मूकदर्शक बनी रही. इस घटना ने राज्य की पूरी कानून व्यवस्था और पुलिस के सिस्टम को तार-तार करने का काम किया है.
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